2024 год стал особенным для alyona alyona, ведь она стала представительницей Украины на Евровидении вместе с Jerry Heil. Поэтому и день рождения она решила отпраздновать по-особенному.
К слову Это же ваши проблемы, – alyona alyona alyona жестко ответила на хейт
Alyona Alyona вместе с "Культурным десантом" отправилась на фронт. Рэперша выступила для украинских защитников в свое 33-летие.
Сегодня у меня День рождения! Символично в этом году я приехала его праздновать вместе с "Культурным десантом" к военным на фронте и петь для них, ведь за каждый свой прожитый день сегодня я обязана именно им!
– написала alyona alyona.
Alyona Alyona отпраздновала день рождения / Фото из инстаграма рэперши
Артистка поблагодарила поклонников за все поздравления и теплые слова, которые она получает в этот день. Alyona Alyona предложила фанам сделать им подарок – задонатить на сбор на средства РЭБ.
Alyona Alyona отпраздновала день рождения / Фото из инстаграма рэперши
Alyona Alyona отпраздновала день рождения / Фото из инстаграма рэперши
Звездные дни рождения: последние новости
- Жена Виктора Павлика на днях отпраздновала 30-летие. Она организовала вечеринку в одном из столичных ресторанов. На празднике были ее муж, сын, мама и лучшие подруги.
- Дочери принца Гарри и Меган Маркл исполнилось 3 года, и родители устроили для нее празднование в семейном поместье. Звездные родители начали празднование дочери Лилибет накануне дня рождения, пригласив близких друзей, семью и товарищей.
- Муж Маши Ефросининой, который служит в ВСУ, трогательно поздравил ее с юбилеем. Тимур Хромаев посвятил жене чувственные строки и выразил благодарность за ее появление в его жизни.