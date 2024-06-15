2024 год стал особенным для alyona alyona, ведь она стала представительницей Украины на Евровидении вместе с Jerry Heil. Поэтому и день рождения она решила отпраздновать по-особенному.

К слову Это же ваши проблемы, – alyona alyona alyona жестко ответила на хейт

Alyona Alyona вместе с "Культурным десантом" отправилась на фронт. Рэперша выступила для украинских защитников в свое 33-летие.

Сегодня у меня День рождения! Символично в этом году я приехала его праздновать вместе с "Культурным десантом" к военным на фронте и петь для них, ведь за каждый свой прожитый день сегодня я обязана именно им!

– написала alyona alyona.



Alyona Alyona отпраздновала день рождения / Фото из инстаграма рэперши

Артистка поблагодарила поклонников за все поздравления и теплые слова, которые она получает в этот день. Alyona Alyona предложила фанам сделать им подарок – задонатить на сбор на средства РЭБ.



Alyona Alyona отпраздновала день рождения / Фото из инстаграма рэперши



Alyona Alyona отпраздновала день рождения / Фото из инстаграма рэперши

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