С чего начинала рэперша, как реализовывала замыслы и какие вызовы были на пути к успеху, далее в материале Show 24.

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Детство и юность

Алена Савраненко, более известная как alyona alyona, родом из Кировоградской области. Девушка выросла в простой семье. Когда ей исполнилось 13 лет, семья переехала в поселок городского типа Барышевка, Киевской области.

За два года юная Алена также взялась за работу. Девочка успела испытать свои силы в профессиях продавщицы, кассирши, уборщицы и тому подобное. Реперка получила два высших образования, по специальности она – психолог и педагог.

Alyona Alyona в юности / Фото из инстаграма звезды

Alyona Alyona в юности / Фото из инстаграма звезды

В Барышевке работала воспитательницей в детском саду, а потом была и заведующей в селе Дерновка.

Alyona Alyona работает в детском саду / Фото из инстаграма звезды

Начало и развитие карьеры

В 2018 году украинский ютуб взорвал трек "Рыбки", который и принес славу исполнительнице.

alyona alyona – "Рыбки": смотрите видео онлайн:

Реперка решила покинуть педагогику и полностью посвятила себя музыкальной сфере, не прогадав с выбором. Следующие релизы alyona alyona alyona были еще более успешными. К примеру, в 2019 году вышел дебютный альбом под названием "Пушка". Американское издание Vogue даже назвало исполнительницу самой неожиданной звездой рэпа. В том же году девушка стала автором трека "Вільна", который исполняют Тина Кароль и Юлия Санина.

В 2020 году alyona alyona в сотрудничестве с Иваном Клименко запустила музыкальный лейбл ENKO. К слову, сегодня он один из самых масштабных в Украине. Кроме того, реперка является обладательницей ряда престижных наград и премий, как в пределах Украины, так и за ее пределами.

Alyona Alyona с Иваном Клименко / Фото из инстаграма звезды

А уже в 2021 году исполнительница выпустила 11 треков, записанных с самыми популярными звездами украинского шоубиза: MONATIK, группа Kalush, OTOY, KRUTЬ, и создала коллаборации с другими селебрети.

За два года alyona alyona начала сотрудничество со Spotify, а фото украинки появилось на билборде на Times Square в Нью-Йорке.

Alyona Alyona на билборде на Times Square в Нью-Йорке / Фото из инстаграма рэперши

Участие в Нацотборе и Евровидении

Alyona Alyona уже ранее сотрудничала с Jerry Heil. Звезды даже отправились в совместный тур по Штатам. На фоне такой коллаборации девушки решили попробовать свои силы на Национальном отборе, чтобы завоевать право представлять Украину на европейской арене, что им и удалось.

Исполнительницы выступили с треком Teresa & Maria и очаровали еврофанов удивительной постановкой, которую организовала украинский режиссер Таня Муиньо.

alyona alyona и Jerry Heil – Teresa & Maria: смотрите видео онлайн

Личная жизнь

Почти год реперка встречалась с известным тиктокером Денисом, которого публика знает под псевдонимом YOXDEN. Пара жила вместе, а через некоторое время alyona alyona объявила об окончании отношений, не называя причины.

Alyona Alyona с бывшим парнем / Фото из инстаграма исполнительницы

В прошлом году исполнительница поделилась с публикой, что ее сердце снова занято. Избранником стал музыкант Владимир. Пара даже выпустила совместный трек "Выброшу 2". К слову, фанаты обращают внимание на то, что бойфренды alyona alyona очень похожи между собой.

Alyona Alyona с новым парнем: смотрите видео онлайн

Где сейчас и чем занимается alyona alyona alyona

Реперка вкладывает мощные смыслы в свои треки. В частности, касается тем войны, экологии, стереотипов красоты и тому подобное. Девушка в 2020 году приняла участие в танцевальном шоу "Танцы со звездами", чтобы на собственном примере доказать, "что девушки с нетрадиционной внешностью могут делать все что угодно".

К слову, alyona alyona alyona также сменила и место жительства. Она рассказала, что сейчас живет в поселке Выгода Ивано-Франковской области вместе с любимым. Такой стиль жизни позволяет ей побыть наедине с собой и природой.

Я для себя открыла Франковщину как край. Мне нравится их украинский язык, диалект, который здесь есть, и люди. В Киев возвращаться не хочу, потому что там очень много работы, которая только отнимает время и не наполняет тебя, – рассказала рэп-исполнительница.

Alyona Alyona уже вернулась в Украину с песенного шоу, которое проходило в шведском Мальме.