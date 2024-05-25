К тому же бизнесмен опубликовал новый кадр именинницы. Также Тимур посвятил Маше чувственные строки.

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Как Хромаев поздравил Ефросинину с юбилеем

По случаю 45-летия Маши, Тимур опубликовал пост, который посвятил своей любимой жене. К тому же он показал редкий черно-белый кадр ведущей, на котором она позирует в черном длинном платье.

В то же время Хромаев выразил благодарность Ефросининой за ее появление в его жизни. По словам военного, Маша – "женщина-центр принятия решений".

Очень благодарен тебе за подлинность чувств, за детей, за нашу семью, за то, что научилась принимать мои решения, даже если не соглашаешься с ними внутри. На моих глазах ты менялась, и продолжаешь меняться. Ты стала настоящим надежным тылом для меня и наших детей,

– написал муж ведущей.

Где служит муж Маши Ефросининой