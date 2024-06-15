2024 рік став особливим для alyona alyona, адже вона стала представницею України на Євробаченні разом з Jerry Heil. Тому й день народження вона вирішила відсвяткувати по-особливому.

До слова Це ж ваші проблеми, – alyona alyona жорстко відповіла на хейт

Alyona Alyona разом з "Культурним десантом" вирушила на фронт. Реперка виступила для українських захисників у своє 33-річчя.

Сьогодні в мене День народження! Символічно цього року я приїхала його святкувати разом з "Культурним десантом" до військових на фронті і співати для них, адже за кожен свій прожитий день сьогодні я завдячую саме їм!

– написала alyona alyona.



Alyona Alyona відсвяткувала день народження / Фото з інстаграму реперки

Артистка подякувала шанувальникам за всі привітання й теплі слова, які вона отримує у цей день. Alyona Alyona запропонувала фанам зробити їм подарунок – задонатити на збір на засоби РЕБ.



Alyona Alyona відсвяткувала день народження / Фото з інстаграму реперки



Alyona Alyona відсвяткувала день народження / Фото з інстаграму реперки

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