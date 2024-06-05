Меган Маркл и принц Гарри заблаговременно начали празднование дочери Лилибет. Они устроили праздничную вечеринку еще накануне дня рождения.

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На празднование звездные родители пригласили близких друзей, семью и товарищей самой именинницы. День рождения прошел дома в имении в Монтесито.

Принц Гарри и Меган Маркл не поделились никакими фото, ведь продолжают сохранять приватность.

Что известно о принцессе Лилибет

Лилибет Диана Маунтбаттен-Виндзор родилась в Калифорнии 4 июня 2021 года. Это произошло уже после того, как принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от королевских обязанностей и переехали в Соединенные Штаты.

Супруги назвали дочь в честь прозвища королевы Елизаветы II, а ее второе имя Диана выбрали в честь покойной бабушки, принцессы Уэльской.