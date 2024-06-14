Супруге украинского певца Виктора Павлика в своем инстаграме показала, как провела день рождения. Это был яркий праздник, с семьей и близкими подругами.
К слову Виктор Павлик чувственно поздравил жену с юбилеем: редкий кадр супругов
Екатерина Репяхова организовала празднование в одном из столичных ресторанов с видом на Днепр. В заведении была фотозона с надписью: "So happy I'm 30".
Жена Виктора Павлика подобрала два образа в свой юбилей. Первый – атласное оливковое платье со складками, длинными рукавами и широкими плечиками. Его дополняли туфли с острым носком молочного цвета и серебристая сумочка. Екатерине уложили волосы локонами и сделали макияж.
Екатерина Репяхова / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой
Именинницу и гостей развлекали музыканты. Не обошлось и без особого подарка от мужа Виктора Павлика, который исполнил несколько своих хитов под гитару.
Екатерина Репяхова поделилась единственной мечтой – чтобы ее сын заговорил.
10 лет, как одно мгновение! Жизнь, куда ты летишь? Я не успеваю. Мечта одна. Чтобы мой любимый сыночек разговаривал. Сегодня я живу ради него. Мечтаю, радуюсь, стремлюсь... для него,
– написала блогерша.
День рождения Екатерины Репяховой: смотрите видео
Почему сын Павлика и Репяховой не разговаривает
- Екатерина Репяхова откровенна со своей аудиторией. Поэтому она честно рассказывала, что сыну диагностировали задержку речи. Виктор Павлик объяснял, что их сын слышит и понимает других, но не реагирует. Кроме того, у малыша обнаружили косолапость. Откат в развитии произошел после болезни в 1,5 года.
- Звездная семья прошла немалый путь диагностики и коррекции, который все еще продолжается. И уже заметны успехи – сын Виктора и Екатерины повторяет звуки, говорит некоторые слова и лучше реагирует на обращение. Известен также четкий диагноз Миши – диспраксия (неврологическое расстройство).
- Блогерша делится своим путем на личной странице, чтобы поддержать тех, у кого сложилась подобная ситуация. Однако часто она подвергается хейту и получает в свою сторону негативные комментарии.