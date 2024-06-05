Одна из представительниц Украины на Евровидении alyona alyona alyona рассказала о своем костюме для музыкального конкурса. Однако комментатор в сети обратила внимание на здоровье рэперши.

К слову Воспоминания о Евровидении: Jerry Heil рассекретила, что происходило за кулисами конкурса

"Можете в меня швырять камни, но костюм костюмом, но лучше позаботьтесь о своем здоровье, такая молодая женщина и так не заботится о себе, разве нельзя привести себя в порядок?" – написала подписчица артистки.

Alyona Alyona не промолчала в ответ и подчеркнула, что у нее все в порядке со здоровьем. Звезда жестко ответила на негативный комментарий.

Я прекрасно выгляжу и прекрасно себя чувствую. У меня здоровые зубы, кожа, волосы, органы, кровь, хорошие мышцы и суставы – я о себе забочусь. Если я лично не нравлюсь вам, то это же ваши проблемы, но не мои. Найдите себе человека, за которым вам приятно будет следить и не захочется что-то в нем исправлять, – написала alyona alyona.



Alyona Alyona ответила на хейт / Фото из инстаграма alyona alyona alyona

Что о Евровидении рассказала alyona alyona alyona

В своей заметке рэперша поделилась воспоминаниями о подготовке к ее номеру с Jerry Heil. Образ артистки разрабатывали украинские дизайнеры. Ключевыми смыслами выступления были сила женщин, противостояние и единство. Основой костюма alyona alyona было кимоно, в котором сочетались различные текстуры для контраста.

Многослойный образ создала кольчуга, сделанная вручную. Ее вес – 3 килограмма.

У него наслоенные плечи, чтобы показать, что жизнь женщины сейчас – она тяжелая, тернистая, полна таких штук, которых ты не ожидаешь. Тебя и сжигают, и мнут, и толкают. И ты на своих плечах должен нести кучу всего. Но ты встаешь и идешь, берешь в руки меч и идешь бороться,

– поделилась реперка.

К слову, из своих волос alyona alyona вынимала меч, созданный тоже украинским брендом.