Телеканал СТБ, где этой осенью стартует новый сезон "Холостяка", поделился интересными деталями. Столько девушек пожелало принять участие в шоу, что сайт ненадолго "обвалился".

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Сколько девушек подало анкеты

Организаторы шоу сообщили, что новые анкеты появляются каждые две минуты. За первые сутки после объявления нового сезона шоу поступило более 500 анкет от украинок.

Ваши анкеты падают каждые 2 минуты. Вы обвалили нам сайт на 13 минут. Только за первые сутки Холостяку поступило более 500 анкет, и они продолжают и продолжают поступать! Ваша бешеная активность – в самое наше сердечко,

– пишут представители канала.

Канал СТБ говорит не останавливаться, ведь у каждой есть шанс отправиться навстречу любви и покорить сердце "Холостяка".

Что известно о новом "Холостяке"