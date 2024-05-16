Телеканал СТБ, где этой осенью стартует новый сезон "Холостяка", поделился интересными деталями. Столько девушек пожелало принять участие в шоу, что сайт ненадолго "обвалился".
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Сколько девушек подало анкеты
Организаторы шоу сообщили, что новые анкеты появляются каждые две минуты. За первые сутки после объявления нового сезона шоу поступило более 500 анкет от украинок.
Ваши анкеты падают каждые 2 минуты. Вы обвалили нам сайт на 13 минут. Только за первые сутки Холостяку поступило более 500 анкет, и они продолжают и продолжают поступать! Ваша бешеная активность – в самое наше сердечко,
– пишут представители канала.
Канал СТБ говорит не останавливаться, ведь у каждой есть шанс отправиться навстречу любви и покорить сердце "Холостяка".
Что известно о новом "Холостяке"
- После последнего сезона "Холостяка" с Алексом Топольским в сети шли дискуссии, будет ли уместным снова снимать шоу во время полномасштабной войны.
- Однако Григорий Решетник говорил, что команда продолжила работать, искать способы запустить новый сезон. По мнению шоумена, любовь всегда актуальна. Главной задачей было найти удачного героя и понять, как действовать во время неожиданных тревог и тому подобное.
- Еще в шоу Жени Яновича Александр "Терен" Будько признался, что не против принять участие в "Холостяке". Для него важно сформировать положительный образ ветерана войны в обществе. Поэтому участие в проекте несет не так развлекательную роль, как социальную.
- И вот уже 13 мая стало известно, что "Холостяк" возвращается на телеэкраны. Главный герой – Александр "Терен" Будько, военный, ветеран войны, общественный деятель, писатель.