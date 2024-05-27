Шоумен признался, что поссорился с бывшей. Он считает, что им пора двигаться дальше.
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Что Коляденко сказал об отношениях с Билык
Выяснилось, что артисты с декабря 2023 года не общаются. Дмитрий объяснил, что причиной стало его недовольство тем, как Ирина относилась к нему. Он заявил, что исполнительница говорит одно, думает другое, а делает третье.
Бывшая – это бывшая. Все, достаточно. Любили, ссорились – вы развелись, у нее другой мужчина. Мы дружили 15 лет, но ведь я не подружка Ирине Билык, а вел себя как подружка. Я привязан к Ирине Билык, надо ставить точку. Говорить "спасибо, я тебя любил и буду любить, но я пошел дальше". И мы договорились, что у нее своя любовь, а у меня своя,
– подчеркнул певец.
Интервью с Дмитрием Коляденко: смотрите видео онлайн
Что известно об отношениях Дмитрия Коляденко и Ирины Билык
- Звездная пара находилась в гражданском браке с 2003 до 2006 года.
- Казалось, они идеально подходят друг другу, однако ревность Коляденко постоянно становились причинами конфликтов пары.
- Несмотря на это, ежегодно в течение их отношений Дмитрий делал Ирине предложение. Певица соглашалась, однако свадьба каждый раз откладывалась.
- Впоследствии пара все же разошлась. Разрыв выдался для хореографа очень болезненным. В состоянии гнева и обиды он продал интимные фотографии Билык желтой прессе, выбросил из окна 13 этажа их диван, а также порезал картины, написанные артисткой.
- В то же время после этого они помирились и долгое время находились в дружеских отношениях.