К тому же он признался, какую девушку хочет найти в шоу. По его словам, это должна быть "первая леди ветеранской политики".

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Как прокомментировал Терен участие в шоу "Холостяк"

Александр рассказал, что хочет встретить девушку, с которой будет чувствовать себя иначе. В то же время участие в проекте станет частью жизни ветерана войны. Впрочем, мужчина не будет прекращать социальную деятельность, а вместо этого покажет, что для человека нет ничего невозможного. Также Терен отметил, что не стоит сторониться людей с инвалидностью.

Я хочу собственным примером доказывать, что для человека возможно все – несмотря на то, в каком она статусе. С 1-й группой инвалидности я сделал значительно больше, чем с 3-й. Я хочу наглядно показать, что ветераны и люди с инвалидностью могут жить активную, наполненную во всех смыслах жизнь,

– отметил Александр.

К тому же он выразил восхищение украинками. В то же время ветеран войны признался, какую девушку хочет найти на проекте.

Я искренне восхищаюсь украинками! Вы всегда были наделены особой силой, а за последние годы ваша мощность, преданность, борьба за победу и сила любви вселяют в меня большую веру в то, что "Первая Леди ветеранской политики" существует. Буду ждать ее на проекте,

– поделился военный.

Что известно об участии Терена в шоу "Холостяк"