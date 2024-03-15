Как заверил Григорий Решетник, мы таки увидим 13 сезон романтического реалити.

К слову Я – лейтенант запаса, – Григорий Решетник честно ответил, пойдет ли воевать

Первый сезон украинской адаптации американского реалити "Холостяк" вышел на телевидении в 2011 году. С тех пор ежегодно вся Украина наблюдает за романтическим шоу, где женщины борются за сердце главного героя. Впрочем, с начала полномасштабного вторжения съемки проекта были приостановлены. Последний сезон вышел осенью 2022 года с участием бизнесмена Алекса Топольского.

Что известно о 13 сезоне "Холостяка"

Вопреки войне, зрители с нетерпением ждут выхода нового сезона. По словам Григория Решетника, достаточно сложно все реализовать во время военного положения. Команда работает и ищет разные варианты, именно поэтому совсем скоро 13 сезон выйдет на экраны, ведь любовь всегда актуальна.

"Зрители просто требуют, чтобы мы вернули шоу. Кринжовое оно или нет – не важно. "Холостяк" все равно остается самым обсуждаемым и популярным проектом. Он постоянно среди 10 самых популярных запросов в Google. Конечно, съемки, производство – процесс сложно реализовать. Представим, у героя с участницей свидание. Они ведут романтический диалог, атмосфера соответствующая. Но вдруг начинается тревога. Так, как мы реалити, надо быть готовыми к различным сценариям. И главного героя тяжеловато найти. Но мы приближаемся к тому, что зрители уже очень скоро увидят новый "Холостяк",

- заверил Решетник.

Смотреть онлайн интервью Григория Решетника Алине Доротюк:

Ведущий утверждает, что, несмотря на хейт, шоу очень популярное и одно из самых рейтинговых на телевидении.

Что касается участия девушек в "Холостяке", то на сайте телеканала СТБ можно заполнить анкету.

Кто был главными героями проекта на протяжении 12 сезонов шоу "Холостяк"