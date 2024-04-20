По словам Александра, он не против пойти на проект. Более того, военный рассказал о миссии, которую хочет нести, при условии его участия в шоу.
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Почему Терен хочет принять участие в шоу "Холостяк"
Защитник признался, что желание стать новым "холостяком" связано не с развлекательной составляющей, а наоборот – с социальной. По его мнению, так, он сможет сформировать положительный образ ветерана войны у украинцев. К тому же Александр уверен, что ему это удалось бы воплотить, при условии участия в шоу.
Я бы не отказался от участия в этом проекте. Но в большинстве именно по социальной составляющей. Ну, прикиньте, парень без ног, ветеран – холостяк. И за него "бьются" 10 или 15 женщин. Это же прям классно! Я просто пропагандирую и пытаюсь сформировать положительный образ ветерана в обществе. Поэтому такой масштабный проект однозначно очень положительно повлиял бы на эту миссию,
– признался защитник.
В то же время руководство проекта "Холостяк" никак не прокомментировало заявление военного. Однако, вполне вероятно, что к желанию Александра таки прислушиваются.
Интервью Александра Терена: смотрите видео онлайн
Что известно об Александре Терене
- До полномасштабного вторжения мужчина работал баристой в Киеве. Однако, после 24 февраля 2022 года он ушел добровольцем на фронт, где присоединился к батальону "Карпатская Сечь".
- В тяжелых боях на Харьковщине Терен потерял две ноги.
- Во время восстановления в США Александр учился в школе публицистики "Голос войны" и стал участником проекта "Ветераны разные. Победа одна". Он участвовал в балетном перформансе команды "United Ukrainian Ballet" во время благотворительных выступлений в Калифорнии, США. Также стал призером "Игр Непокоренных" 2023 года в Германии.
- Более того, в 2023 году он издал автобиографическую книгу "История упрямого мужчины".
- После реабилитации и протезирования в США, Александр запустил проект "Отвал ног", где исследует украинские города на безбарьерность. Гостями шоу стали украинские звезды, среди которых Василий Байдак, Маша Ефросинина, Влад Хильченко, Александра Зарицкая и Владимир Дантес.