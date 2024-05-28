Главный герой нового "Холостяка" Терен признался, считает ли шоу сексистским

Главным героем нового сезона шоу "Холостяк" стал ветеран войны Александр Терен. Военный рассказал, считает ли этот проект сексистским.

Недавно телеканал СТБ сообщил о старте оффлайн-кастинга на шоу. Организаторы пока довольны девушками, которые пришли попробовать себя в отборе на на проект.

Интересно Это были шутки, – Александр Терен раскрыл как его пригласили на шоу "Холостяк"

Считает ли Терен шоу "Холостяк" сексистским

Несмотря на то, что некоторые зрители уверены в сексизме проекта "Холостяк", Александр не считает, что шоу кого-то дискриминирует. По словам военного, девушки идут туда сознательно, и их никто не заставляет продолжать участвовать.

Женщина может в любой момент прекратить свое участие в "Холостяке" и отказаться от розы. И еще у нас есть шоу "Холостячка", которое должно было бы тоже иметь приставку "сексистское". Это уравновешивает шансы одних и других, поэтому я бы не назвал это шоу сексистским,

– поделился Терен.

В то же время ветеран войны рад, что девушкам заранее сообщили имя нового "Холостяка". Таким образом, Александр надеется, что участницы будут знать, куда они идут и за кого будут бороться в шоу.

Я искренне надеюсь, что девушки, которые уже подают свои анкеты, знают, куда они идут, мою жизненную позицию. Они видят, как я себя транслирую, они будут идти на меня или ко мне точнее, как к человеку, с которым, наверное, они бы хотели связать свою жизнь,

– признался военный.

Александр Терен о сексизме в шоу "Холостяк": смотрите видео онлайн

Что известно о "Холостяке-13"