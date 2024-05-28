Недавно Александр рассказал как его пригласили на шоу "Холостяк". По словам военного, все началось с обычной шутки.

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Что известно об офлайн-кастинге на шоу “Холостяк”

Проект уже осенью выйдет в эфир телеэкранов, поэтому канал СТБ раскрыл подробности хода офлайн-кастинга на шоу. В своих соцсетях команда опубликовала несколько кадров, на которых можно заметить даже будущих участниц "Холостяка". По словам организаторов шоу, они довольны девушками, которые пришли попробовать свои силы на кастинге.

Мы начали оффлайн-кастинги и радуемся от того, какие же крутые девушки мечтают построить отношения с нашим холостяком,

– написала команда телеканала СТБ.



Начался офлайн-кастинг шоу "Холостяк" / Скриншот из инстаграм-сторис

В то же время организаторы шоу напомнили, что до сих пор есть возможность заполнить онлайн-анкету для участия в "Холостяке".



До сих пор открыта онлайн-форма для участия в Холостяке / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о "Холостяке" Александре Терена