Наталія Могилевська показала, який сюрприз зробила для названих доньок на Великдень

Наталія Могилевська показала шанувальникам, як готувалася до привітання своїх названих доньок з Великоднем. Водночас вона поділилася, що саме подарувала дівчатам.

До того ж артистка нещодавно зізналася, який подарунок отримала її донька Софія на свій день народження. Тоді дівчинці подарували її перший велосипед.

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Як Могилевська привітала доньок з Великоднем

Співачка влаштувала дівчатам сюрприз. Вона купила для них повітряні кульки, які мали святкове оздоблення.



Наталія Могилевська готує подарунки для доньок / Скриншот з інстаграм-сторіс

Однак, на них не було зображення великодніх кроликів, тому Наталії довелося малювати їх самостійно. Результатом своєї роботи Могилевська похвалилася шанувальникам.

Лайфхак: коли не знайшли тематичні святкові кульки із зайчиком для дітей, тоді беремо ситуацію у свої руки і малюємо самі,

– поділилася артистка.



Артистка намалювала кроликів на кульках / Скриншот з інстаграм-сторіс

Христове Воскресіння артистка святкувала у сімейному колі. Так, після підготовки подарунків донькам, Наталія поїхала до чоловіка та дівчат відзначати Великдень.

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