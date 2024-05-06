Наталія Могилевська показала, який сюрприз зробила для названих доньок на Великдень
Джерело:Наталія Могилевська
Наталія Могилевська показала шанувальникам, як готувалася до привітання своїх названих доньок з Великоднем. Водночас вона поділилася, що саме подарувала дівчатам.
До того ж артистка нещодавно зізналася, який подарунок отримала її донька Софія на свій день народження. Тоді дівчинці подарували її перший велосипед.
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Як Могилевська привітала доньок з Великоднем
Співачка влаштувала дівчатам сюрприз. Вона купила для них повітряні кульки, які мали святкове оздоблення.
Наталія Могилевська готує подарунки для доньок / Скриншот з інстаграм-сторіс
Однак, на них не було зображення великодніх кроликів, тому Наталії довелося малювати їх самостійно. Результатом своєї роботи Могилевська похвалилася шанувальникам.
Лайфхак: коли не знайшли тематичні святкові кульки із зайчиком для дітей, тоді беремо ситуацію у свої руки і малюємо самі,
– поділилася артистка.
Артистка намалювала кроликів на кульках / Скриншот з інстаграм-сторіс
Христове Воскресіння артистка святкувала у сімейному колі. Так, після підготовки подарунків донькам, Наталія поїхала до чоловіка та дівчат відзначати Великдень.
Як інші зірки святкували Великдень
- Надя Дорофєєва відзначила Христове Воскресіння разом з чоловіком Мішею Кацуріним і його сином Іваном. Вона опублікувала світлину святкового стола, на якому стоять закуски та великодні паски.
- Наталка Карпа цьогоріч вдома святкує Великдень разом з чоловіком, який служить у ЗСУ. Виконавиця опублікувала відео, на якому її родина у повному складі вітає шанувальників з Христовим Воскресінням.
- Андрій Бєдняков святкує Воскресіння Христа в селищі в Івано-Франківській області, Верховина. Він поділився кадрами з церкви та привітав усіх прихильників з Великоднем.