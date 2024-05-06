К тому же артистка недавно призналась, какой подарок получила ее дочь София на свой день рождения. Тогда девочке подарили ее первый велосипед.

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Как Могилевская поздравила дочерей с Пасхой

Певица устроила девушкам сюрприз. Она купила для них воздушные шарики, которые имели праздничное оформление.



Наталья Могилевская готовит подарки для дочерей / Скриншот из инстаграмм-сторис

Однако, на них не было изображения пасхальных кроликов, поэтому Наталье пришлось рисовать их самостоятельно. Результатом своей работы Могилевская похвасталась поклонникам.

Лайфхак: когда не нашли тематические праздничные шарики с зайчиком для детей, тогда берем ситуацию в свои руки и рисуем сами,

– поделилась артистка.



Артистка нарисовала кроликов на шариках / Скриншот из инстаграмм-сторис

Христовое Воскресение артистка праздновала в семейном кругу. Так, после подготовки подарков дочерям, Наталья поехала к мужу и девочкам отмечать Пасху.

Как другие звезды праздновали Пасху