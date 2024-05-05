Так, виконавиця опублікувала процес підготовки до частувань. Водночас Надя показала, чим саме вона ласуватиме на Великдень.

До слова Навіть неможливе можливе, – Олена Зеленська розчулила чуттєвим привітанням з Великоднем

Як Дорофєєва святкує Великдень

Артистка відзначає свято у сімейному колі. Вона поділилася кадрами, на яких її чоловік Міша Кацурін розставляє на столі гарно оздоблені паски. На фото можна помітити і бабусю ресторатора, яка теж допомагає своєму онукові.



Міша Кацурін готує святковий стіл / Скриншот з інстаграм-сторіс

Також Надя опублікувала світлину святкового стола, на якому стоять закуски та великодні паски. До того ж артистка поділилася кумедними моментами як Іван насолоджується святковими десертами.



Великодній стіл Наді Дорофєєвої / Скриншот з інстаграм-сторіс



Син Кацуріна їсть святкові десерти / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як святкують Великдень інші зірки