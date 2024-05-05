Так, виконавиця опублікувала процес підготовки до частувань. Водночас Надя показала, чим саме вона ласуватиме на Великдень.
До слова Навіть неможливе можливе, – Олена Зеленська розчулила чуттєвим привітанням з Великоднем
Як Дорофєєва святкує Великдень
Артистка відзначає свято у сімейному колі. Вона поділилася кадрами, на яких її чоловік Міша Кацурін розставляє на столі гарно оздоблені паски. На фото можна помітити і бабусю ресторатора, яка теж допомагає своєму онукові.
Міша Кацурін готує святковий стіл / Скриншот з інстаграм-сторіс
Також Надя опублікувала світлину святкового стола, на якому стоять закуски та великодні паски. До того ж артистка поділилася кумедними моментами як Іван насолоджується святковими десертами.
Великодній стіл Наді Дорофєєвої / Скриншот з інстаграм-сторіс
Син Кацуріна їсть святкові десерти / Скриншот з інстаграм-сторіс
Як святкують Великдень інші зірки
- Андрій Бедняков святкує Воскресіння Христа в селищі в Івано-Франківській області, Верховина. Він поділився кадрами з церкви. Крім того, він привітав усіх прихильників з Великоднем.
- Наталка Денисенко приїхала до рідного Чернігова разом з сином, щоб відсвяткувати Великдень з батьками. Однак сім'ї дуже не вистачає її чоловіка, Андрія Фединчика, який зараз служить у Збройних силах України.
- Злата Онєвіч поділилася світлинами у вишиванці з пасками та крашанками. Артистка побажала українцям світла, радості та затишку в оселі.
- Ілона Гвоздьова опублікувала чарівні кадри з донечкою. Водночас вона привітала українців з прийдешнім святом і побажала усім миру, здоров’я та добробуту.