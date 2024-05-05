Зірки вже встигли навідатись до храмів, скуштувати паски, "побитися" яйцями й привітати шанувальників зі світлим святом. Серед них – Наталка Денисенко, родина Решетників, Ольга Сумська та багато інших.

До теми Катерина Осадча та Юрій Горбунов зворушили, як з дітьми готуються до Великодня: сімейні кадри

Ірина Федишин

Українська співачка виставила святкові сімейні кадри з церкви. На світлинах окрім артистки були її діти з чоловіком та батьки.

Паска – це символ виходу з єгипетської неволі. Просимо у Бога перемоги й миру. Дякуємо ЗСУ за можливість святкувати Великдень. Хай Господь оберігає наших захисників і нашу Україну. Усіх зі святом. Разом переможемо,

– написала у дописі виконавиця.

Наталка Денисенко

Актриса приїхала до рідного Чернігова разом з сином, щоб відсвяткувати Великдень з батьками. Однак сім'ї дуже не вистачає її чоловіка, Андрія Фединчика, який зараз служить у Збройних силах України.

Бажаю нам всім істинної любові. Яка світиться з середини, яка нічого не потребує на заміну, яка вміє прощати, і дає сили жити в радості,

– підкреслила знаменитість.

Андрій Бєдняков

Телеведучий святкує Воскресіння Христа в селищі в Івано-Франківській області, Верховина, і поділилася кадрами з церкви. Крім того, він привітав усіх прихильників з Великоднем.

Оля Цибульська

Виконавиця виставила святкову фотографію з сином Нестором і подякувала ЗСУ за можливість відсвяткувати цей день.

Злата Огнєвіч

Теж поділилася світлинами у вишиванці з пасками та крашанками.

Нехай Великдень принесе світло, радість та затишок у кожну оселю. Хай кожна українська сім'я у повному складі збереться за родинним столом у мирній Україні,

– наголосила артистка.

Ектор Хіменес-Браво

Кулінар виставив фото з Паскою, яке зробив на алеї Героїв в Києві.

Третій Великдень в новій реальності. І я не впевнений, що звикну до того, якою вона є… Сьогодні ми святкуємо Великдень. І ми всі знову маємо надію, що настане ще один Великий день, коли добро переможе зло, життя переможе смерть, а ми ворога. Бажаю нам сили, віри та наснаги. Христос Воскрес!,

– зазначив під дописом шеф-кухар.

Ілона Гвоздьова

Танцівниця опублікувала чарівні кадри з донечкою та привітала українців з прийдешнім святом.

Бажаємо миру, щастя, здоров'я і добробуту в кожній сім'ї. Частіше кажіть рідним, що любите їх і насолоджуйтесь кожним тихим днем! Не забувайте привітати усіх військових своїм донатом і словами подяки, що маєте змогу зустрічати свято в теплих хатах і разом з сім'єю,

– написала хореографиня.

Руслана

Співачка виставила фото, де молиться і написала зворушливий текст.

Ніщо не завадить нашій молитві! Ніщо не заглушить наші слова до Бога! Немає такої темряви, яка б загасила наше світло, нашу віру у воскресіння добра. Христос Воскрес!,

– поділилася виконавиця.



Руслана привітала українців з Великоднем / Скриншот з інстаграм-сторіс

Інші знаменитості, зокрема, Леся Нікітюк, Наталія Могилевська, Софія Ротару, Ксенія Мішина тощо, також поділилися фотографіями з церков, з кошиками та у святкових вбраннях і привітали українців з Великоднем.

Як інші українські знаменитості привітали фанів з Великоднем / Скриншоти з інстаграм-сторіс