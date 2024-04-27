До того ж Наталія зізналася, що її донька робитиме у свій день народження вперше. Також виконавиця поділилася підготовкою до свята.
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Як донька Могилевської відсвяткувала день народження
Артистка опублікувала відео, на якому показала, що саме зробила для свята. Це сніданок, велика кількість подарунків і надувні кульки.
Як зізналася Наталія, іменинниця Софія вперше в житті вчитиметься їздити на подарованому велосипеді. Ба більше, дівчинка тепер має величезного плюшевого ведмедика, з яким зможе проводити радісно час.
Моя молодша донечка отримала сьогодні свій перший в житті велосипед. Вітайте нас з Днем народження. Нам вже 4,
– поділилася Могилевська.
Шанувальники артистки щиро радіють за неї та її доньку. Так, вони привітали Софію та побажали їй щастя.
- "Наталія, вітаю Вас з таким прекрасним святом, день народження донечки, це щаслива подія. Міцного здоров'я всій вашій родині";
- "Наталочка, з іменинницею! Будьте щасливі і здорові!";
- "Яка милота. Вітаю вас і донечку, Ви чудова мама! Нехай буде найщасливішою";
- "Нехай буде найщасливішою і найздоровішою дівчинкою. Наталочко, ви найкраща Мама";
- "Зі святом Вас. Міцного всім здоров'я, манюні щасливого дитинства та мирного неба над головою".
Що відомо про дітей Могилевської
- На початку року Наталія Могилевська оголосила вперше, що стала мамою. Це сталося ще близько двох років тому, коли співачка разом із коханим чоловіком удочерила двох дівчаток.
- Доньки співачки є сестрами, зараз їм приблизно по 12 та 4 роки. Старшу дівчинку звати Мішель, молодшу – Софія. Через травми, які дівчата пережили, вони певний час проходили адаптацію.
- Наталія Могилевська вирішила не знайомити шанувальників та пресу з доньками. Вона не показуватиме обличчя дівчат та мало що розповідатиме журналістам.
- Співачка нещодавно розповіла про те, що довелось пережити її донькам до всиновлення. Так, її старша донька взяла на себе відповідальність за молодшу. Мішель рятувала Софії життя.
- Після двох років у сім'ї, доньки стали люблячими та розслабленими дітьми, чим Наталія дуже пишається та завжди наголошує, що любить їх незалежно від усього.