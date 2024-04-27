До того ж Наталія зізналася, що її донька робитиме у свій день народження вперше. Також виконавиця поділилася підготовкою до свята.

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Як донька Могилевської відсвяткувала день народження

Артистка опублікувала відео, на якому показала, що саме зробила для свята. Це сніданок, велика кількість подарунків і надувні кульки.

Як зізналася Наталія, іменинниця Софія вперше в житті вчитиметься їздити на подарованому велосипеді. Ба більше, дівчинка тепер має величезного плюшевого ведмедика, з яким зможе проводити радісно час.

Моя молодша донечка отримала сьогодні свій перший в житті велосипед. Вітайте нас з Днем ​​народження. Нам вже 4,

– поділилася Могилевська.

Шанувальники артистки щиро радіють за неї та її доньку. Так, вони привітали Софію та побажали їй щастя.

"Наталія, вітаю Вас з таким прекрасним святом, день народження донечки, це щаслива подія. Міцного здоров'я всій вашій родині";

"Наталочка, з іменинницею! Будьте щасливі і здорові!";

"Яка милота. Вітаю вас і донечку, Ви чудова мама! Нехай буде найщасливішою";

"Нехай буде найщасливішою і найздоровішою дівчинкою. Наталочко, ви найкраща Мама";

"Зі святом Вас. Міцного всім здоров'я, манюні щасливого дитинства та мирного неба над головою".

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