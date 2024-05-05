Так, до артистки з фронту повернувся її чоловік Євген Терехов, який служить у ЗСУ. Пара рада бути разом і мати змогу відсвяткувати Великдень вдома.

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Як Наталка Карпа привітала з Великоднем

Виконавиця опублікувала відео, на якому родина Наталки у повному складі вітає шанувальників з Великоднем. Артистка одягнена у білу вишивану сукню, а її чоловік-військовий Євген Терехов вбраний у чорну вишиванку з червоними візерунками. Водночас 4-річна донька співачки Злата та старші члени родини також доповнили свої образами українською народною сорочкою.

Наталка разом з чоловіком передала щирі вітання зі святом Великодня. До того ж вона подякувала Збройним Силам України за можливість зустріти Христове Воскресіння у сімйеному колі.

Що відомо про стосунки Карпи і Терехова

Майбутня пара познайомилася на концерті для ветеранів АТО. Після цього Наталка і Євген почали зустрічатися, а згодом чоловік зробив їй пропозицію. Через 3 роки після одруження зірка повідомила про свою вагітність. У грудні 2019 року Карпа стала мамою доньки Злати.

У 2021 році співачка зізналась про непростий етап у стосунках з чоловіком. Згодом артистка розповіла, що подружжя взяло тайм-аут. У січні 2023 Терехов зазначив, що вони спілкуються через доньку. Навесні він вперше за тривалий час зустрівся зі Златою.

Зараз пара ніяк не коментує особисте життя. Водночас вони часто з'являються на спільних фото та разом святкують дні народження й інші визначні дати в їхній родині.

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