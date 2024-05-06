Артист доволі рідко ділиться сімейними світлинами у своїх соцмережах. Однак, з нагоди Великодня він вирішив зробити виняток і показати щасливі святкові фото.

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Яке фото опублікував Тарас Тополя

Співак опублікував милий кадр, на якому позують його діти та дружина Олена Тополя на тлі українського прапора. Водночас жінка тримає на руках доньку Марію, а сини Марк і Роман приклали фарбовані яйця до очей. Усі члени родини щасливо посміхаються у камеру.

До того ж Тарас привітав усіх українців із Христовим Воскресінням.

Христос воскрес! Щодня дякую Творцю за те, що живі, що разом, що маємо сили боротися і боремося. Вірю в нас. Всіх зі святом світлого Великодня!

– поділився Тополя.

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