Артист доволі рідко ділиться сімейними світлинами у своїх соцмережах. Однак, з нагоди Великодня він вирішив зробити виняток і показати щасливі святкові фото.
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Яке фото опублікував Тарас Тополя
Співак опублікував милий кадр, на якому позують його діти та дружина Олена Тополя на тлі українського прапора. Водночас жінка тримає на руках доньку Марію, а сини Марк і Роман приклали фарбовані яйця до очей. Усі члени родини щасливо посміхаються у камеру.
До того ж Тарас привітав усіх українців із Христовим Воскресінням.
Христос воскрес! Щодня дякую Творцю за те, що живі, що разом, що маємо сили боротися і боремося. Вірю в нас. Всіх зі святом світлого Великодня!
– поділився Тополя.
Як інші зірки привітали українців з Великоднем
- Злата Огнєвіч поділилася світлинами у вишиванці з пасками та крашанками. Артистка побажала українцям світла, радості та затишку в оселі.
- Ірина Федишин опублікувала святкові сімейні кадри з церкви. На світлинах окрім артистки були її діти з чоловіком та батьки. Вона побажала усім перемоги та миру.
- Ілона Гвоздьова виклала чарівні фото з донечкою. Водночас вона привітала українців з прийдешнім святом і побажала усім миру, здоров'я та добробуту.
- Ектор Хіменес-Браво опублікував світлину, на якій тримає паску. На фоні видно алею Героїв в Києві. Кулінар побажав усім сили, віри та наснаги.
- Оля Цибульська виклала святкову фотографію з сином Нестором. Водночас співачка подякувала ЗСУ за можливість відсвяткувати цей день.