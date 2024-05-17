У День вишиванки: Наталія Могилевська зворушила рідкісним фото з названою донькою

Співачка Наталія Могилевська поділилася рідкісним фото з донькою. Вона показала, як збирала її у дитячий садок у День вишиванки.

Українська артистка Наталія Могилевська не готова показувати своїх доньок публіці. Однак зрідка вона показує, як проводить з ними час.

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Наталія Могилевська показала фото з донькою

У День вишиванки виконавиця опублікувала рідкісний кадр з молодшою донечкою на особистій сторінці. Наталія Могилевська підготувала її до свята та одягнула білосніжну сукню з вишивкою та червоною облямівкою.

На фото співачка міцно обіймає Софію, якій нещодавно виповнилося 4 роки. Сама Могилевська позувала у молочному халаті та без макіяжу.

Як ми збиралися в садочок на День вишиванки,

– написала Могилевська.



Наталія Могилевська з донькою / Фото з інстаграму Наталії Могилевської

У коментарях співачку та її донечку засипали компліментами.

"Наталя, яка ви молодчинка, що стали мамою чудових донечок";

"Яке миле фото. У донечки дуже красива сукня, а у вас посмішка, стільки в ній тепла та любові";

"Вам дуже личить бути мамою";

"Наталю, як же вам личить материнство. Ви зовсім інша, не така як раніше. Поклоняюся перед вами";

"Ви для мене супер жінка, з дуже великим і добрим серцем".

Материнство Наталії Могилевської