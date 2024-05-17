У День вишиванки: Наталія Могилевська зворушила рідкісним фото з названою донькою
Джерело:Наталія Могилевська
Співачка Наталія Могилевська поділилася рідкісним фото з донькою. Вона показала, як збирала її у дитячий садок у День вишиванки.
Українська артистка Наталія Могилевська не готова показувати своїх доньок публіці. Однак зрідка вона показує, як проводить з ними час.
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Наталія Могилевська показала фото з донькою
У День вишиванки виконавиця опублікувала рідкісний кадр з молодшою донечкою на особистій сторінці. Наталія Могилевська підготувала її до свята та одягнула білосніжну сукню з вишивкою та червоною облямівкою.
На фото співачка міцно обіймає Софію, якій нещодавно виповнилося 4 роки. Сама Могилевська позувала у молочному халаті та без макіяжу.
Як ми збиралися в садочок на День вишиванки,
– написала Могилевська.
Наталія Могилевська з донькою / Фото з інстаграму Наталії Могилевської
У коментарях співачку та її донечку засипали компліментами.
- "Наталя, яка ви молодчинка, що стали мамою чудових донечок";
- "Яке миле фото. У донечки дуже красива сукня, а у вас посмішка, стільки в ній тепла та любові";
- "Вам дуже личить бути мамою";
- "Наталю, як же вам личить материнство. Ви зовсім інша, не така як раніше. Поклоняюся перед вами";
- "Ви для мене супер жінка, з дуже великим і добрим серцем".
Материнство Наталії Могилевської
- Співачка не має власних дітей, але два роки тому вона разом з коханим чоловіком удочерила двох дівчаток: одній на той час було 10 років, іншій 2. Це сестри Мішель та Софія, які мали непростий шлях у житті.
- Дівчата пережили багато горя. Старшій дівчинці доводилось брати на себе майже материнську відповідальність та піклуватись про молодшу сестру. За словами Наталії Могилевської, вони голодували.
- Наталія Могилевська певний час працювала над адаптацією доньок. Одним з найголовніших завдань було повернути старшій дівчинці почуття дитинства. Після двох років у сім'ї дівчата стали люблячими та розслабленими дітьми.