Украинская артистка Наталья Могилевская не готова показывать своих дочерей публике. Однако изредка она показывает, как проводит с ними время.
К слову "Самый нарядный день года": звездный бомонд хвастается фото в вышиванках и поздравляет с праздником
Наталья Могилевская показала фото с дочкой
В День вышиванки исполнительница опубликовала редкий кадр с младшей дочерью на личной странице. Наталья Могилевская подготовила ее к празднику и надела белоснежное платье с вышивкой и красной каймой.
На фото певица крепко обнимает Софию, которой недавно исполнилось 4 года. Сама Могилевская позировала в молочном халате и без макияжа.
Как мы собирались в садик на День вышиванки,
– написала Могилевская.
Наталья Могилевская с дочкой / Фото из инстаграма Натальи Могилевской
В комментариях певицу и ее дочь засыпали комплиментами.
- "Наталья, какая вы молодчинка, что стали мамой замечательных дочерей";
- "Какое милое фото. У доченьки очень красивое платье, а у вас улыбка, столько в ней тепла и любви";
- "Вам очень идет быть мамой";
- "Наталья, как же вам идет материнство. Вы совсем другая, не такая, как раньше. Преклоняюсь перед вами";
- "Вы для меня супер женщина, с очень большим и добрым сердцем".
Материнство Натальи Могилевской
- Певица не имеет собственных детей, но два года назад она вместе с любимым мужем удочерила двух девочек: одной на то время было 10 лет, другой 2. Это сестры Мишель и София, которые имели непростой путь в жизни.
- Девочки пережили много горя. Старшей девочке приходилось брать на себя почти материнскую ответственность и заботиться о младшей сестре. По словам Натальи Могилевской, они голодали.
- Наталья Могилевская некоторое время работала над адаптацией дочерей. Одной из главных задач было вернуть старшей девочке чувство детства. После двух лет в семье девочки стали любящими и расслабленными детьми.