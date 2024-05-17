Украинская артистка Наталья Могилевская не готова показывать своих дочерей публике. Однако изредка она показывает, как проводит с ними время.

К слову "Самый нарядный день года": звездный бомонд хвастается фото в вышиванках и поздравляет с праздником

Наталья Могилевская показала фото с дочкой

В День вышиванки исполнительница опубликовала редкий кадр с младшей дочерью на личной странице. Наталья Могилевская подготовила ее к празднику и надела белоснежное платье с вышивкой и красной каймой.

На фото певица крепко обнимает Софию, которой недавно исполнилось 4 года. Сама Могилевская позировала в молочном халате и без макияжа.

Как мы собирались в садик на День вышиванки,

– написала Могилевская.



Наталья Могилевская с дочкой / Фото из инстаграма Натальи Могилевской

В комментариях певицу и ее дочь засыпали комплиментами.

"Наталья, какая вы молодчинка, что стали мамой замечательных дочерей";

"Какое милое фото. У доченьки очень красивое платье, а у вас улыбка, столько в ней тепла и любви";

"Вам очень идет быть мамой";

"Наталья, как же вам идет материнство. Вы совсем другая, не такая, как раньше. Преклоняюсь перед вами";

"Вы для меня супер женщина, с очень большим и добрым сердцем".

Материнство Натальи Могилевской