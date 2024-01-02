Зокрема, співачка розповіла, коли вони з коханим прийняли рішення всиновити дітей. До того ж розповіла, як займається їхнім вихованням і пояснила, чому так довго тривала в таємниці, що стала мамою.
Не пропустіть Наталія Могилевська вперше засвітила коханого, з яким удочерила дівчаток-сестер
Наталія Могилевська висловилась про всиновлення
З'ясувалося, що співачка з коханим прийняли рішення удочерити двох дівчаток Мішель і Софію ще півтора року тому. Весь цей час вони тримали це в секреті. Як пояснила виконавиця, робили вони це для того, щоб діти звикли до нової родини та нового життя.
Їм потрібен був час, щоб просто відчути себе в безпеці, адаптуватися в нову сім'ю, адаптуватися до столичного життя. Повірте, кожна хвилина мого мовчання була для них дуже важлива і необхідна. Сьогодні це щасливі розслаблені дітки. Нам потрібно було прорости одне в одного, стати сім'єю,
– розповіла знаменитість.
До того ж зірка зазначила, що довго розмірковувала, перш ніж взяти на себе відповідальність за життя двох дівчат.
"Я їх просто полюбила. Мені дуже хотілося їм допомогти. Це важко, я серйозно думала перед тим, як взяти цю відповідальність. Сьогодні я мама, але тоді я не розуміла", – сказала Могилевська.
Вона додала, що зараз активно вивчає книги про виховання дітей та радиться з фахівцями щодо різних питань.
"Я божевільна мама. Я зазвичай прокидаюсь о 5. Раніше я робила медитації, а зараз я читаю книжки про виховання дітей. Підкреслюю все олівцем. В складних ситуаціях спілкуюсь із професіоналами", – поділилася виконавиця.
Зміни в особистому житті Наталії Могилевської
- Під час повномасштабного вторгнення артистка знайшла своє кохання. Вона близько познайомилась з чоловіком Валентином, коли він допомагав евакуйовувати сестру співачки до Франції.
- Згодом виявилося, що вони були знайомі 20 років і навіть проживали на одній вулиці протягом двох років.
- Зазначимо, що коханого Могилевська називає своїм чоловіком, однак невідомо, чи одружена пара. Водночас рішення усиновити дітей вони ухвалили спільно: "Це сталося на самому початку війни. Коли ми з моїм чоловіком дуже багато їздили на фронт, до шпиталів, до дитбудинків, до переселенців. І ось цей весь жах тільки-тільки стався і ми прийняли таке рішення".
- Відомо, що Мішель та Софія пережили значні травми. Зокрема, старшій дівчинці доводилося не раз рятувати життя молодшої сестри.