Зокрема, співачка розповіла, коли вони з коханим прийняли рішення всиновити дітей. До того ж розповіла, як займається їхнім вихованням і пояснила, чому так довго тривала в таємниці, що стала мамою.

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Наталія Могилевська висловилась про всиновлення

З'ясувалося, що співачка з коханим прийняли рішення удочерити двох дівчаток Мішель і Софію ще півтора року тому. Весь цей час вони тримали це в секреті. Як пояснила виконавиця, робили вони це для того, щоб діти звикли до нової родини та нового життя.

Їм потрібен був час, щоб просто відчути себе в безпеці, адаптуватися в нову сім'ю, адаптуватися до столичного життя. Повірте, кожна хвилина мого мовчання була для них дуже важлива і необхідна. Сьогодні це щасливі розслаблені дітки. Нам потрібно було прорости одне в одного, стати сім'єю,

– розповіла знаменитість.

До того ж зірка зазначила, що довго розмірковувала, перш ніж взяти на себе відповідальність за життя двох дівчат.

"Я їх просто полюбила. Мені дуже хотілося їм допомогти. Це важко, я серйозно думала перед тим, як взяти цю відповідальність. Сьогодні я мама, але тоді я не розуміла", – сказала Могилевська.

Вона додала, що зараз активно вивчає книги про виховання дітей та радиться з фахівцями щодо різних питань.

"Я божевільна мама. Я зазвичай прокидаюсь о 5. Раніше я робила медитації, а зараз я читаю книжки про виховання дітей. Підкреслюю все олівцем. В складних ситуаціях спілкуюсь із професіоналами", – поділилася виконавиця.

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