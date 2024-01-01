Вона всиновила двох дітей. Цікаво, що артистка вже навіть показала перше фото з ними.

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Наталія Могилевська всиновила дітей

Щире зізнання співачка зробила під час концерту новорічного "Вечірнього Кварталу". Наталія зі сльозами на очах розповіла, що таємно усиновила двох дочок. Дівчатка є сестрами. Молодшій лише два роки, а старшій – 10.

Діти були дуже сильно травмовані. Наприклад, старша моя донечка декілька разів рятувала життя молодшої. Їм просто потрібен був час для того, щоб відчути себе в безпеці, адаптуватися в новій родині, в столичне життя. І сьогодні, якби ти їх побачив, ти б їх не впізнав,

– поділилася знаменитість.

Могилевська наголосила, що намагається максимально приховати дітей від публіки.

"Ми їхні обличчя не показуємо. Навіть у школах ніхто не знає, чиї вони діти та що вони всиновлені. Для мене це дуже важливо. Це, дійсно, величезна таємниця. І таємницею залишиться, якомога довше", – підкреслила виконавиця.

Водночас зірка показала першу світлину з доньками, де вони втрьох позували у ніжних рожевих сукнях. Попри те що облич дівчаток не видно, можна лише, помітити, що молодша дівчина має світле волосся, а старша – темне.

Реакція мережі

У коментарях шанувальники щиро пораділи за співачку і побажали їй та дівчаткам багато теплих слів.

"Дякую, ви з перших хвилин мого Нового року зробили його трохи світлішим. Рада за вас і дякую, що поділилися з нами";

"Це неймовірний вчинок неймовірної жінки. Щастя вам і добробуту. Бережіть одне одного";

"Вітаю! Бажаю щасливого сімейного життя. Це великий крок мужньої жінки";

"Я знала, знала! Я вірила і не сумнівалася, що ви це зробите! Господи, це прекрасно. Мій Новий рік вдався!";

"Вітаю вас. Ви будете прекрасна мама! Дуже радію за вас! Діти – це найкраще";

"Це дуже героїчний вчинок! Я рада за вас. Хай щастить вашій родині та хай Бог береже кожну хвилину";

"Ти будеш найпрекрасніша матуся, вітаю".

Що Могилевська раніше говорила про дітей

Співачка тривалий час ставила на перше місце кар'єру, але влітку зізналася, що вже готова стати мамою. Вона тоді говорила, що "захворіла на це бажання".

"Можливо, я дізнаюся, що вагітна, а можливо ми поїдемо в гарячу точку і приїдемо з малюком. Таке може бути. Я знаю точно, що спочатку готовність і бажання, і після цього будуть події. Сьогодні я готова. І вірю, що зі мною це станеться", – у серпні сказала виконавиця.

Зазначимо, що під час повномасштабного вторгнення артистка зустріла коханого. Вони познайомились, коли чоловік допомагав евакуйовувати сестру Наталії до Франції.

Цікаво, що до цього вони були знайомі вже близько 20 років й навіть 2 роки жили на одній вулиці. Обранця Могилевської звуть Валентин. Водночас інших деталей знаменитість поки не розголошує.