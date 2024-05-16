Українські співаки, актори, музиканти, ведучі вітають з Днем вишиванки на своїх сторінках. Вони публікують фото у вишитому вбранні, а хтось хвалиться колекціями. Дивіться всі фото зірок на Show 24.

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Джамала

Співачка поділилась, що має велику колекцію вишиванок. Вона показала промовисті фото з Євробачення, музичних нагород та інших важливих подій, де представляла Україну.

Для моєї колекції з вишиванок та сорочок насправді не вистачить не те, що каруселі з 10 фото. Якби можна було публікувати 40 – все одно мало. І в радості, і в горі. З днем вишиванки!

– написала Джамала.

Катя Осадча

Ведуча зворушливо привітала зі святом та показала серію фото у різноманітних вишиванках. Вона нагадала, що також робила благодійну колекцію синіх та жовтих сорочок.

У кожного українця вишивка на серці! Сьогодні найошатніший день року, коли ми дістаємо свою найулюбленішу вишиванку і з гордістю нагадуємо світу, що ми нація зі своїм культурним кодом. Ми різні, як і в кожному регіоні своя вишивка і свої традиційні кольори, але ми об’єднані тим, що ми українці,

– підкреслила Катя Осадча.

Христина Соловій

Співачка поділилась, що для неї День вишиванки – це символ того, як люди здатні змінювати світ.

"У 2006 кілька студентів Чернівецького університету вирішили популяризувати українське і одягли на пари вишиті сорочки. У 2024 це свято відзначають у близько 100 країнах світу. Не існує маленьких вчинків чи неважливих людей. Лупайте сю скалу", – написала Христина Соловій.

Ілона Гвоздьова

Танцівниця поділилася сімейними фото у вишиванках.

Вітаю усіх з Днем вишиванки! Нехай наша Україна якнайшвидше стане вільною і квітучою країною. А ми, українці, з гідністю і честю будемо розвивати і плекати нашу неньку!

– написала Ілона Гвоздьова.

Катерина Кухар

Прима-балерина опублікувала відео, в якому показалася у різних вишитих сукнях. Вона зізналась, що найбільше любить творіння Юлії Магдич.

Кожна вишиванка – це мелодія ниток, що розповідає історію нашого народу. І кожного разу, коли вдягаю свої вишиванки, збираю купу компліментів…від нью-йоркських модниць, до королеви Норвегії. Адже українська вишиванка – це бренд! Це ДНК! Це мова, якою розмовляє наша душа,

– привітала Катерина Кухар.

Наталія Могилевська

Співачка розповіла, як раптово отримала подарунок від Юлії Магдич – білосніжну сукню, вишиту блакитними нитками.

"Вітаю всіх з днем вишиванки сьогодні! Всім сили, наснаги, гарного сонячного весняного дня. Хай це сонечко знеболить наше болюче серце", – написала артистка.

Настя Каменських

Співачка розповіла, що з дитинства пам'ятає, як вишивала її бабуся. Для її сім'ї вишиванка була не тільки на свята, але й на щодень. У дідуся Насті Каменських була ціла колекція, серед якої він любив обирати на той чи інший день. Артистка також пригадала, що одягнула вишиванку у промотур Мексикою з презентацією кліпу Elefante. Місцеві були у захваті.

З самого малечку вишиванка для мене була чимось сакральним, тим що тягнеться червоною ниткою від наших предків. Й по сьогодні, я пронесла цю любов. Тому, щоразу одягаючи цей витвір мистецтва, я відчуваю, що вся моя сім’я поруч зі мною. Бабусі і дідуся вже поряд нема, але ці спогади я досі бережу у серці з великою любов'ю,

– поділилась Настя Каменських.

Григорій та Христина Решетники

"Любі українці, вітаємо вас з Днем Вишиванки! Це – генетичний код нашої нації! Нації вільної, сильної, незламної. Миру, злагоди та любові щиро бажаємо вам", – написало подружжя.

Олександр Педан

Ведучий показався у вишиванці, яку для нього вишила мама.

Пам'ятати, плекати та поширювати своє – важливо. Власне, це те, за що борються наші військові – можливість бути українцем. Не забудьте сьогодні вдягнути вашу вишиванку. Особливу, з вашою історією. Люблю це єднання, коли на вулицях ви наче незнайомі, але всі такі рідні,

– поділився Педан.

Світлана Тарабарова похвалилась кадрами у своїх вишиванках.

"Любити та цінувати своє. Нести та пишатися. З Днем Вишиванки, рідні люди", – привітала Світлана Тарабарова.

Монатік показався у вишитій сорочці від бренду FOBERINI та гуцульському чоловічому головному уборі "рогачка".

Злата Огнєвіч теж показала своє фото у яскравій вишиванці.

Сьогодні ми святкуємо День вишиванки – символ нашої культури, нашої історії, нашої душі. Кожен стібок на сорочці – це маленька історія, сповнена теплом і світлом наших предків. Вдягаймо вишиванки з гордістю та любов’ю, адже вони об’єднують нас і нагадують про те, хто ми є,

– привітала співачка.

Наталка Денисенко зізналась, що переміряла чимало образів з вишитими сорочками. Одній з них 40 років – її вишивала мама артистки.

"Бережу її, як реліквію, і мрію передати далі своїй донечці або онучці… адже в ній стільки любові. Я, до речі, сьогодні вдягла вишиванку", – поділилась акторка.

Тімур Мірошниченко

"Попри все! Єднаймось як ніколи раніше. Сьогодні це життєво важливо. З Днем вишиванки, шановні українці та українки", – привітав український ведучий.



Мірошниченко привітав зі святом / Фото з інстаграм-сторіз

Лілія Ребрик теж опублікувала фото у яскравій вишитій сукні.

"Найстильніше, найсимволічніше вбрання у світі! І найбільш сповнене сенсом. З днем вишиванки! Пишаюся, що гідна її носити", – написала ведуча.

Юлія Саніна теж привітала зі святом.



Юлія Саніна привітала з Днем вишиванки / Фото з інстаграм-сторіз

Оля Полякова показала фото у вишиванці та зізналась, що не має вишиванок від своїх батьків чи бабусь. Але зараз можна створити новий спадок.

Вишиванка для мене – символ цього дому, який можна взяти з собою. Як і в багатьох українців, у мене в родині, на жаль, не лишилося реліквій від пра- та прапра-, усе втрачене або знищене. Цього вже не повернути, але новий спадок створити можна. І це зараз в наших руках,

– підкреслила співачка.

У сьогоднішній святковий день редакція Show 24 долучається до привітань. Не забудьте й ви одягнути вишиванку як символ незламності та єднання.