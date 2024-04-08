Наталія Могилевська переконана, що всиновлені доньки були дані їй долею. Вона зізналась, що не може розповідати нічого такого, що було б травматичним для дівчат.

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Що пережили доньки Могилевської

Утім співачка коротко розповіла про те, яким було життя дітей до всиновлення. Дівчатам довелося пережити немало горя.

Моя старша донька стала мамою для молодшої. В певний момент вона взяла на себе усю цю відповідальність дорослої людини, вона рятувала життя декілька разів молодшої, коли вони голодували, вона знаходила їжу, годувала молодшу, якій було всього півтора рочка,

– зізналась Наталія Могилевська.

Артистка розповіла, що її метою найперше було повернути дитинство 10-річній дівчинці. Їй було важко довести, що вже не треба хвилюватися за сестру, що про них піклуватимуться.

"Інколи я її навіть качаю на руках і кажу, що ти така ж мала, як Сонька, тільки ніжки довгі виросли! Але ж ти така сама маленька! І вона страшенно плаче! Тому що для неї відчуття, що "я можу бути дитиною", воно настільки незвичне, вона настільки була дуже напруженою", – розповіла Могилевська.

Виконавиця каже, що після двох років у сім'ї – це люблячі та розслаблені діти. Вона бажає їм лише щастя та завжди каже, що любитиме їх попри все.

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Наталія Могилевська є мамою всиновлених дівчаток-сестер