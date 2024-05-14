Його Величності з сином прибули до Центру армійської авіації в Міддл Воллопі у графстві Гемпшир. Там пройшла спеціальна церемонія.

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Монарх офіційно передав посаду головнокомандувача армійського повітряного корпусу принцу Уельському.

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