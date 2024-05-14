Його Величності з сином прибули до Центру армійської авіації в Міддл Воллопі у графстві Гемпшир. Там пройшла спеціальна церемонія.
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Що відбулося на зустрічі короля Чарльза III зі старшим сином
Монарх офіційно передав посаду головнокомандувача армійського повітряного корпусу принцу Уельському.
Що відомо про стан здоров'я короля Чарльза III
- На початку лютого у 75-річного монарха діагностували рак.
- На щастя, хворобу виявили на ранніх стадіях, що дозволило королю оперативно розпочати лікування.
- Через це медики рекомендували йому тимчасово припинити виконувати свої державні обов'язки. Водночас Його Величність відновив їх 30 квітня. Тоді він у супроводі королеви Камілли здійснив візит до онкологічного центру.
- Також заплановані ще кілька виходів монарха та прийом у палаці імператора Японії.
- Повідомляється, що Його Величність пройшов курс променевої терапії в Лондоні.
- Джерела, близькі до монарха, розповіли, що під час хвороби між монархом і його невісткою Кейт Міддлтон склалися близькі стосунки. Кажуть, що Її Високість сприймає короля більше як батька, ніж як правителя, і вони часто люблять проводити вільний час разом.