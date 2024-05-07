До цього дійства долучилися 9 представників з різних країн. Зокрема, з Латвії, Португалії та Сербії.

Не пропустіть alyona alyona та Jerry Heil представлять Україну на Євробаченні-2024: текст і переклад пісні

Як Teresa & Maria звучить голосами учасників Євробачення-2024

На знак міжнародної солідарності представники Португалії, Бельгії, Молдови, Азербайджану, Албанії, Фінляндії, Данії, Латвії та Сербії виконали конкурсний трек українського дуету. Кожен учасник по черзі співав рядок пісні або просто наспівував мелодію.

Цей ролик на своїх сторінках опублікували alyona alyona та Jerry Heil і закликали єврофанів сьогодні, 7 травня, голосувати за номер 5 у першому півфіналі.

Хто ще з учасників Євробачення-2024 співав Teresa & Maria

Раніше українки виконали свою композицію з представницею Польщі LUNA.

Вони також заспівали Teresa & Maria разом з Оллі Александером з Великої Британії.