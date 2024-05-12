Цього суботнього вечора, 11 травня, у шведському Мальме відгримів великий фінал Євробачення-2024. Глядачі побачили виступи 25 учасників та з-поміж усіх них обрали найкращого. Свої бали також поставили національні журі – судді з усіх країн-учасниць, пише Show 24.
До теми Nemo – переможці Євробачення-2024: біографія тріумфаторів
Хто переміг на Євробаченні-2024
Перемогу у музичному конкурсі здобув представник Швейцарії – це Nemo з піснею The Code, які отримали 591 бал у фіналі. Для фанів Євробачення це не новинка, адже тривалий час букмекери пророкували перемогу саме їм.
Виступ переможця Євробачення-2024 у фіналі: дивіться відео онлайн
Що відомо про Євробачення-2024
- Минулого року на Євробаченні перемогла Лорін зі Швеції, яка отримала 583 бали від журі та глядачів з усього світу. Тож саме у цій країні проходив конкурс цьогоріч. А саме у Мальме, одному з найбільших міст Швеції, на стадіоні Malmö Arena. Гаслом Євробачення залишилась попередня фраза: United by Music.
- Перший півфінал відбувся 7 травня, у ньому виступило 15 учасників. У другому півфіналі виступило ще 16 конкурсантів. Так до фіналу пройшло 20 представників різних країн, а також "велика п'ятірка" і країна-переможниця. Одного учасника дискваліфікували – Йоста Кляйна з Нідерландів.
- Україну на Євробаченні презентував дует виконавиць – alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Вони виступали у першому півфіналі та пройшли далі. Артистки гідно представили країну вже на остаточному етапі конкурсу, посівши 3 місце.
- Цього разу на Євробаченні чимало політичних скандалів: зв'язки певних учасників з росіянами, бойкот Ізраїлю через війну з ХАМАС. Представницю Ізраїлю Еден Голан то освистують, то підтримують оплесками, а в Мальме тривають пропалестинські протести. Інцидент стався і на відкритті першого півфіналу, коли співак Ерік Сааде вийшов на сцену з палестинською арафаткою. Він порушив правила конкурсу, Ерік же назвав заборони расизмом.