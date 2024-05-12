Водночас зауважимо, що найвищі оцінки alyona alyona та Jerry Heil дали професійне журі з Чехії та Молдови. Вони оцінили проникливий номер українського дуету у 12 балів.

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Як у гранд-фіналі різні країни підтримали Україну

Під час оголошення балів у грін-румі в Мальті можна було побачити українські стяги у вболівальників. Водночас журі не дали Альоні та Яні жодного бала.



Мальта підтримала Україну під час гранд-фіналу Євробачення-2024 / Скриншот з відео

Будівля в синьо-жовтих кольорах також з'явилися на задньому фоні речниці під час оголошення результатів Естонії, яка присудила нам 10 балів.



Естонія підтримала Україну у гранд-фіналі Євробачення-2024 / Скриншот з відео

Ба більше, з українським прапором у великому фіналі пісенного конкурсу був учасник з Латвії – співак Dons.



Латвія підтримала Україну у гранд-фіналі Євробачення-2024 / Скриншот з відео

Виконавець, що цікаво, раніше розповідав, що прихистив собаку з Харкова. Роні живе з мамою артиста.

Підкреслимо, що від Латвії alyona alyona та Jerry Heil отримали 8 балів.

Хто ще з учасників Євробачення-2024 підтримав Україну

На пресконференції після першого півфіналу Євробачення alyona alyona і Jerry Heil розповіли про благодійний збір коштів на платформі UNITED24 "Мій голос відбудовує", який має на меті допомогти відновити гімназію у селі Велика Костромка, яка була зруйнована росіянами у 2022 році. Співачки підкреслили важливість цієї ініціативи для них, часто для того, щоб нагадувати світові про це українські артистки додають до своїх образів справжні ключі як символи "фантомного дому" – місця, до якого не можна повернутися. Вони хотіли показати їх і під час пресконференції, проте символічних ключів поруч не було. Натомість представники з Ірландії, Bambie Thug, мали манікюр з маленькими ключами. Один з ключів вони передали Альоні, продемонструвавши тим самим свою солідарність з Україною.

Пресконференція першого півфіналу Євробачення-2024: дивіться відео онлайн

Водночас австралійський гурт Electric Fields висловив підтримку Україні через свої образи. Так, під час виступу групи на вбранні клавішника були зображені маленькі синьо-жовті хмаринки.

До того ж на церемонії відкриття Євробачення 9 представників з різних країн, зокрема, учасники з Португалії, Бельгії, Молдови, Азербайджану, Албанії, Фінляндії, Данії, Латвії та Сербії, заспівали Teresa & Maria. Артисти по черзі виконали рядок треку або просто наспівував мелодію.