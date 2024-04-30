Зокрема, з представницею Польщі. Оллі Александер з Великої Британії теж зачарував своїм виконанням українського треку.

Не пропустіть Аліна Гросу назвала справжнє ім'я загадкової Klavdia Petrivna

Як alyona alyona та Jerry Heil заспівали Teresa & Maria з іншими учасниками Євробачення-2024

У Мальме представниці України заспівали свій конкурсний трек з LUNA, яка представлятиме Польщу. У коментарях під відео зауважили, що полька українську композицію виконує краще, ніж свою пісню The Tower.

До цього українки стали учасницями Eurovision in Concert, який пройшов в Амстердамі. За лаштунками концерту вони разом із представником Великої Британії Оллі Александером теж виконали свої конкурсні пісні Teresa & Maria та Dizzy.

Що відомо про Євробачення-2024