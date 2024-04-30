Зокрема, з представницею Польщі. Оллі Александер з Великої Британії теж зачарував своїм виконанням українського треку.
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Як alyona alyona та Jerry Heil заспівали Teresa & Maria з іншими учасниками Євробачення-2024
У Мальме представниці України заспівали свій конкурсний трек з LUNA, яка представлятиме Польщу. У коментарях під відео зауважили, що полька українську композицію виконує краще, ніж свою пісню The Tower.
До цього українки стали учасницями Eurovision in Concert, який пройшов в Амстердамі. За лаштунками концерту вони разом із представником Великої Британії Оллі Александером теж виконали свої конкурсні пісні Teresa & Maria та Dizzy.
Що відомо про Євробачення-2024
- Пісенний конкурс пройде у місті Мальме, Швеція. Перший півфінал розпочнеться 7 травня, другий півфінал – 9 травня. Довгоочікуваний гранд-фінал, де буде визначено переможця, запланований на 11 травня. Українки виступлять саме 7 травня.
- Темою цьогорічного конкурсу є "Вогні Євробачення", а гаслом стала фраза "Об'єднані музикою".
- Квитки на Євробачення вже у продажу, ціни починаються від 145 шведських крон (приблизно 510 гривень) і доходять до 3 795 шведських крон (майже 13 500 гривень). VIP-квитки доступні за вищою ціною.
- За останніми прогнозами букмекерів, співак Nemo з треком The Code є фаворитом, його шанси на перемогу станом на 30 квітня становлять 23%. Слідом за ним йде хорват Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim, а на третьому місці – Joost Klein з Нідерландів з треком Europapa. На четверте місце витіснили італійку Анджеліну Манго, а шанси alyona alyona та Jerry Heil, які закривають п'ятірку лідерів, на перемогу складають 8%.
- Дует українок вже вирушили до Мальме, щоб взяти участь у музичному заході. На першій репетиції у Швеції вони виконали змінену версію своєї Teresa & Maria: додали виконання хору та частину з лупером на початку.