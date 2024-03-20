Зрада принца Вільяма, невдала операція чи реабілітація: усі версії "зникнення" Кейт Мідлтон

Принцеса Уельська практично не з’являлася на публіці після того, як перенесла операцію. Її відсутність розбурхала уяву конспірологів, які вважають, що “зникнення” Кейт Мідлтон зовсім не пов’язане з відновленням після хвороби.

Якщо прихильників пари задовольнили фото та відео з Кейт, які кілька разів з’являлися в мережі після операції, то скептики почали вигадувати теорії, де ж може бути її Високість, інформує Show 24.

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Версія перша: шлюб “тріщить по швах”

Останнім часом мережею ширяться чутки, начебто принц Вільям зрадив Кейт, і планує розлучитися з нею. Підґрунтям для цього стала версія про його роман з Роуз Генбері.

Причому, впродовж останніх чотирьох років ця версія видозмінюється й з’являються нові деталі. Дехто вважає, що Роуз навіть народила дитину від принца, що й стало для Кейт “останньою краплею”.

Сама Роуз Генбері давно одружена. Її чоловік – маркіз Чамлі – Девід Чолмонделі. Жінка теж походить з родини аристократів. Її бабуся леді Елізабет була однією з подруг нареченої під час весілля королеви Єлизавети II та принца Філіппа.

Ще одне підтвердження “зради” принца користувачі знайшли на скандальному фото Кейт Мідлтон із дітьми. Це була перша світлина, опублікована після операції, і на ній Кейт без обручки. У мережі вважають, що це ще один аргумент "за" майбутнє розлучення принца та принцеси Уельських.

Крім того, користувачі побачили на фото ознаки фотошопу. Після цього Кетрін зробила заяву:

Як багато фотографів-аматорів, я інколи експериментую з редагуванням. Хотіла попросити вибачення за непорозуміння, причиною якого стала сімейна фотографія, якою ми поділилися,

— пояснила принцеса.

Втім, теорія про роман Вільяма й Роуз не має жодних фактичних підтверджень. З реальних фактів їх об’єднує лише проживання по сусідству. Але для прихильників королівської родини цього достатньо. Дехто з них вже називає Роуз “новою Камілою” та порівнює шлюб Вільяма і Кейт з історією шлюбу Чарльза ІІІ.

Версія друга: нормальне життя для дітей

Ця версія походить безпосередньо з Кенсінгтонського палацу, де ще в першій офіційній заяві про її одужання зазначали — принцеса Уельська насамперед хоче, аби життя дітей під час її відновлення залишалося таким, як і раніше.

Принцеса Уельська цінує інтерес, який ця заява викликала. Вона сподівається, що громадськість зрозуміє її бажання підтримувати якомога більше нормального життя для своїх дітей,

— йшлося у заяві.

Протягом певного часу принц Вільям навіть припиняв виконання своїх королівських обов'язків, щоб активно допомогти своїй дружині та дітям.

Видання People також нагадало про заяву палацу, в якій було зазначено, що Кейт бажає, щоб інформація про її лікування не була оприлюднена. Там також було зазначено, що "оновлені дані про прогрес Її Королівської Високості будуть надані, коли буде нова значна інформація, якою можна буде поділитися"

Версія третя: ускладнення після операції

Не обійшлося й без чуток про те, що Кейт погано перенесла операцію і тепер має ускладнення. Зокрема, такий фейк оприлюднила іспанська журналістка Конча Каллеха.

Телеведуча з іспанського шоу Telecinco заявила, що Кейт Міддлтон була у "великій небезпеці", і медики докладали всіх зусиль, щоб "врятувати її життя". За її словами, лікарям нібито довелося провести інтубацію та ввести Кетрін у штучну кому.

Журналістка заявляла, що цю інформацію їй конфіденційно надав представник палацу. Цим вона й обурила королівську родину. В палаці одразу спростували заяву:

Це повна нісенітниця. Та журналістка не робила жодних спроб перевірити факти у родини того, що вона сказала. Це принципово повністю вигадане, і я буду використовувати тут ввічливу англійську: це абсолютно не так,

— заявив представник палацу.

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