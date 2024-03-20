Если поклонников пары удовлетворили фото и видео с Кейт, которые несколько раз появлялись в сети после операции, то скептики начали придумывать теории, где же может быть ее Высокость, информирует Show 24.

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Версия первая: брак "трещит по швам"

В последнее время по сети ходят слухи, будто бы принц Уильям изменил Кейт, и планирует развестись с ней. Основанием для этого стала версия о его романе с Роуз Генбери.

Причем, в течение последних четырех лет эта версия видоизменяется и появляются новые детали. Некоторые считают, что Роуз даже родила ребенка от принца, что и стало для Кейт "последней каплей".

Сама Роуз Генбери давно замужем. Ее муж – маркиз Чамли – Дэвид Чолмондели. Женщина тоже происходит из семьи аристократов. Ее бабушка леди Элизабет была одной из подруг невесты во время свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

Еще одно подтверждение "измены" принца пользователи нашли на скандальном фото Кейт Миддлтон с детьми. Это была первая фотография, опубликована после операции, и на ней Кейт без кольца. В сети считают, что это еще один аргумент "за" будущий развод принца и принцессы Уэльских.

Кроме того, пользователи увидели на фото признаки фотошопа. После этого Кэтрин сделала заявление:

Как многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Хотела извиниться за недоразумение, причиной которого стала семейная фотография, которой мы поделились,

- объяснила принцесса.

Впрочем, теория о романе Уильяма и Роуз не имеет никаких фактических подтверждений. Из реальных фактов их объединяет только проживание по соседству. Но для сторонников королевской семьи этого достаточно. Некоторые из них уже называют Роуз "новой Камилой" и сравнивают брак Уильяма и Кейт с историей брака Чарльза III.

Версия вторая: нормальная жизнь для детей

Эта версия происходит непосредственно из Кенсингтонского дворца, где еще в первом официальном заявлении о ее выздоровлении отмечали - принцесса Уэльская прежде всего хочет, чтобы жизнь детей во время ее восстановления оставалась такой, как и раньше.

Принцесса Уэльская ценит интерес, который это заявление вызвало. Она надеется, что общественность поймет ее желание поддерживать как можно больше нормальной жизни для своих детей,

- говорилось в заявлении.

В течение определенного времени принц Уильям даже прекращал выполнение своих королевских обязанностей, чтобы активно помочь своей жене и детям.

Издание People также напомнило о заявлении дворца, в котором было указано, что Кейт желает, чтобы информация о ее лечении не была обнародована. Там также было отмечено, что "обновленные данные о прогрессе Ее Королевского Высочества будут предоставлены, когда будет новая значительная информация, которой можно будет поделиться"

Версия третья: осложнения после операции

Не обошлось и без слухов о том, что Кейт плохо перенесла операцию и теперь имеет осложнения. В частности, такой фейк обнародовала испанская журналистка Конча Каллеха.

Телеведущая из испанского шоу Telecinco заявила, что Кейт Миддлтон была в "большой опасности", и медики прилагали все усилия, чтобы "спасти ее жизнь". По ее словам, врачам якобы пришлось провести интубацию и ввести Кэтрин в искусственную кому.

Журналистка заявляла, что эту информацию ей конфиденциально предоставил представитель дворца. Этим она и возмутила королевскую семью. Во дворце сразу опровергли заявление:

Это полная чушь. И журналистка не делала никаких попыток проверить факты у семьи того, что она сказала. Это принципиально полностью вымышленное, и я буду использовать здесь вежливый английский: это абсолютно не так,

- заявил представитель дворца.

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