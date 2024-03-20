Если поклонников пары удовлетворили фото и видео с Кейт, которые несколько раз появлялись в сети после операции, то скептики начали придумывать теории, где же может быть ее Высокость, информирует Show 24.
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Версия первая: брак "трещит по швам"
В последнее время по сети ходят слухи, будто бы принц Уильям изменил Кейт, и планирует развестись с ней. Основанием для этого стала версия о его романе с Роуз Генбери.
Причем, в течение последних четырех лет эта версия видоизменяется и появляются новые детали. Некоторые считают, что Роуз даже родила ребенка от принца, что и стало для Кейт "последней каплей".
Сама Роуз Генбери давно замужем. Ее муж – маркиз Чамли – Дэвид Чолмондели. Женщина тоже происходит из семьи аристократов. Ее бабушка леди Элизабет была одной из подруг невесты во время свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа.
Еще одно подтверждение "измены" принца пользователи нашли на скандальном фото Кейт Миддлтон с детьми. Это была первая фотография, опубликована после операции, и на ней Кейт без кольца. В сети считают, что это еще один аргумент "за" будущий развод принца и принцессы Уэльских.
Кроме того, пользователи увидели на фото признаки фотошопа. После этого Кэтрин сделала заявление:
Как многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Хотела извиниться за недоразумение, причиной которого стала семейная фотография, которой мы поделились,
- объяснила принцесса.
Впрочем, теория о романе Уильяма и Роуз не имеет никаких фактических подтверждений. Из реальных фактов их объединяет только проживание по соседству. Но для сторонников королевской семьи этого достаточно. Некоторые из них уже называют Роуз "новой Камилой" и сравнивают брак Уильяма и Кейт с историей брака Чарльза III.
Версия вторая: нормальная жизнь для детей
Эта версия происходит непосредственно из Кенсингтонского дворца, где еще в первом официальном заявлении о ее выздоровлении отмечали - принцесса Уэльская прежде всего хочет, чтобы жизнь детей во время ее восстановления оставалась такой, как и раньше.
Принцесса Уэльская ценит интерес, который это заявление вызвало. Она надеется, что общественность поймет ее желание поддерживать как можно больше нормальной жизни для своих детей,
- говорилось в заявлении.
В течение определенного времени принц Уильям даже прекращал выполнение своих королевских обязанностей, чтобы активно помочь своей жене и детям.
Издание People также напомнило о заявлении дворца, в котором было указано, что Кейт желает, чтобы информация о ее лечении не была обнародована. Там также было отмечено, что "обновленные данные о прогрессе Ее Королевского Высочества будут предоставлены, когда будет новая значительная информация, которой можно будет поделиться"
Версия третья: осложнения после операции
Не обошлось и без слухов о том, что Кейт плохо перенесла операцию и теперь имеет осложнения. В частности, такой фейк обнародовала испанская журналистка Конча Каллеха.
Телеведущая из испанского шоу Telecinco заявила, что Кейт Миддлтон была в "большой опасности", и медики прилагали все усилия, чтобы "спасти ее жизнь". По ее словам, врачам якобы пришлось провести интубацию и ввести Кэтрин в искусственную кому.
Журналистка заявляла, что эту информацию ей конфиденциально предоставил представитель дворца. Этим она и возмутила королевскую семью. Во дворце сразу опровергли заявление:
Это полная чушь. И журналистка не делала никаких попыток проверить факты у семьи того, что она сказала. Это принципиально полностью вымышленное, и я буду использовать здесь вежливый английский: это абсолютно не так,
- заявил представитель дворца.
Что известно о болезни Кейт Миддлтон
17 января Кенсингтонский дворец объявил о госпитализации Кейт Миддлтон. Принцесса прошла плановую операцию на брюшной полости. Более двух недель она находилась в больнице, а ее муж, принц Уильям, посещал ее.
29 января Кейт Миддлтон была выписана из больницы и вернулась в Виндзор. Дома она продолжала восстановление после операции. Представители семьи и инсайдеры подтвердили, что принцесса Уэльская действительно прошла серьезное хирургическое вмешательство, но она под наблюдением специалистов и окружена заботой родных.
Известно, что принцесса Уэльская вернется к своим королевским обязанностям только после Пасхи.
10 февраля она вместе с мужем и детьми совершила первую поездку из Виндзора после операции. Семья решила провести время в поместье Сандрингем в Норфолке, поскольку принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта имели в школе каникулы.
Инсайдеры подчеркнули, что принцесса Уэльская с нетерпением ждала смены обстановки и очень хотела расслабиться.