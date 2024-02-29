Видання пригадало першу заяву Кенсінгтонського палацу, чому принцеса наразі не показується громадськості.

До теми Кенсінгтонський палац зробив нову заяву про стан здоров'я Кейт Міддлтон

Стало відомо, чому Кейт Міддлтон не з'являється на публіці

Принцеса Уельська насамперед хоче, аби життя трьох дітей під час її одужання залишалося таким, як і було раніше. Попри те, вона висловила вдячність за увагу з боку публіки.

Принцеса Уельська цінує інтерес, який ця заява викликала. Вона сподівається, що громадськість зрозуміє її бажання підтримувати якомога більше нормального життя для своїх дітей,

– йшлося у заяві.

Принц Вільям на певний час навіть скасовував свої королівські обов'язки, аби зосередитися на допомозі своїй дружині та дітям. Автор книги "Становлення короля: король Карл III і сучасна монархія" Роберт Хардман зазначив про теплоту їх взаємин.

Ми знаємо, що вони дуже тісна родина, і він (принц Вільям) хоче бути поруч із ними. Багато з того, що вони роблять з цими дітьми, спрямоване на нормалізацію життя, а не на те, щоб вони відчували себе в спеціальній позолоченій клітці,

– написав Хардман.

Також видання пригадало заяву палацу, в якій повідомлялось, що Кейт бажає не оприлюднювати інформацію про її лікування. Там також зазначали, що "нададуть оновлені дані про прогрес Її Королівської Високості, коли буде нова значна інформація, якою можна поділитися".

Що цьому передувало