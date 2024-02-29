Видання пригадало першу заяву Кенсінгтонського палацу, чому принцеса наразі не показується громадськості.
До теми Кенсінгтонський палац зробив нову заяву про стан здоров'я Кейт Міддлтон
Стало відомо, чому Кейт Міддлтон не з'являється на публіці
Принцеса Уельська насамперед хоче, аби життя трьох дітей під час її одужання залишалося таким, як і було раніше. Попри те, вона висловила вдячність за увагу з боку публіки.
Принцеса Уельська цінує інтерес, який ця заява викликала. Вона сподівається, що громадськість зрозуміє її бажання підтримувати якомога більше нормального життя для своїх дітей,
– йшлося у заяві.
Принц Вільям на певний час навіть скасовував свої королівські обов'язки, аби зосередитися на допомозі своїй дружині та дітям. Автор книги "Становлення короля: король Карл III і сучасна монархія" Роберт Хардман зазначив про теплоту їх взаємин.
Ми знаємо, що вони дуже тісна родина, і він (принц Вільям) хоче бути поруч із ними. Багато з того, що вони роблять з цими дітьми, спрямоване на нормалізацію життя, а не на те, щоб вони відчували себе в спеціальній позолоченій клітці,
– написав Хардман.
Також видання пригадало заяву палацу, в якій повідомлялось, що Кейт бажає не оприлюднювати інформацію про її лікування. Там також зазначали, що "нададуть оновлені дані про прогрес Її Королівської Високості, коли буде нова значна інформація, якою можна поділитися".
Що цьому передувало
- У січні принцесі Уельській провели операцію на черевній порожнині. Яке саме хірургічне втручання проводили, залишається невідомим. Повідомляли, що все пройшло добре. Кейт пробула в лікарні протягом двох тижнів.
- Згодом у мережі з'явилась інформація, що Міддлтон допомагають відновитися сильні фахівці. Утім, їй потрібен час.
- Іспанська журналістка Конча Каллеха зробила несподівану заяву. Вона сказала, що після операції у Кейт з'явилися ускладнення, тож медики намагалися "врятувати її життя". Хоча у королівському палаці обурилися такою заявою та спростували її.
- У лютому Кейт вперше після операції залишила Віндзор. Вона відправилась до маєтку Сандрінгем у Норфолку разом з чоловіком і дітьми.
- Відомо, що принцеса Уельська повернеться до своїх королівських обов'язків тільки після Великодня.