Поява Мідлтон на публіці мала б приглушити різноманітні теорії, що розгорнулися на тлі її тривалої відсутності. Однак, відео “розпалило” користувачів ще дужче — вони переконані, що жінка на відео може бути двійником Кейт або ж продуктом штучного інтелекту.
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Заждіть... хто це в біса така з принцом Вільямом? Ви всі думаєте те саме, що і я, чи мені треба йти до (магазину оптики) Specsavers?,
— зазначають у мережі.
Це не вона. Вищі вилиці, інші очі, інша усмішка, інша хода, тонша статура. Несе торбу після операції на животі. Двійник,
— пишуть у коментарях до відео.
Я бачив переконливіші фото прибульців,
— жартують користувачі.
Згенеровано ШІ, ще й не надто добре. Це приховування стає все більш бентежним і ганебним однаковою мірою,
— пишуть у соцмережах.
Чи справді на відео Кейт Мідлтон?
Занепокоєння щодо Кейт виросло після повідомлень про те, що принцеса Уельська пережила операцію на черевній порожнині. Дехто з конспірологів припускав, що справжньою причиною її відсутності може бути зрада принца Вільяма. Або ж підозрювали, що операція не була вдалою.
Попри це, решту користувачів відео заспокоїло. Мовляв, якщо Кейт після операції виходить у світ, ще й носить пакунки, отже, почувається добре.
Кейт абсолютно божевільна, бо ж як можна пройти через серйозну операцію, коли про тебе ширять найогидніші чутки та теорії змови, зазнати нападок і переслідувань з боку диванних критиків, і все одно бути такою чудовою та безтурботною,
— пишуть у мережі.
От чесно, Кейт могла б підійти до когось із цих ідіотів, дати по пиці, сказати, що вона - принцеса Кейт... і вони все одно б сказали, що вона двійник чи клон, чи ще якусь кінчену божевільну конспірологію, яку понапридумували! Вона на ногах, має щасливий і здоровий вигляд... час припинити це безумство!,
— додають користувачі.
Що сталося з Кейт Мідлтон
У січні Кенсінгтонський палац повідомив, що Кейт провели термінову операцію на черевній порожнині. Вона провела певний час у лікарні, а потім повернулась додому для реабілітації.
У палаці додали, що принцесі доведеться довго відпочивати та відновлюватися. Вона не повернеться до своїх публічних обов'язків до Великодня, тобто до 31 березня.
Принцеса Уельська вийшла на публіку лише через 2 місяці після операції. Її сфотографували, коли Кетрін перебувала в авто зі своєю матір'ю.
Пізніше на сторінці королівської сім'ї опублікували її фото з дітьми — однак, воно зазнало критики. Тому в мережі розгорілися теорії про "зникнення" Кейт Міддлтон: користувачі говорили про розлучення, поганий стан здоров'я тощо.