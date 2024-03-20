Поява Мідлтон на публіці мала б приглушити різноманітні теорії, що розгорнулися на тлі її тривалої відсутності. Однак, відео “розпалило” користувачів ще дужче — вони переконані, що жінка на відео може бути двійником Кейт або ж продуктом штучного інтелекту.

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Заждіть... хто це в біса така з принцом Вільямом? Ви всі думаєте те саме, що і я, чи мені треба йти до (магазину оптики) Specsavers?,

— зазначають у мережі.

Це не вона. Вищі вилиці, інші очі, інша усмішка, інша хода, тонша статура. Несе торбу після операції на животі. Двійник,

— пишуть у коментарях до відео.

Я бачив переконливіші фото прибульців,

— жартують користувачі.

Згенеровано ШІ, ще й не надто добре. Це приховування стає все більш бентежним і ганебним однаковою мірою,

— пишуть у соцмережах.

Чи справді на відео Кейт Мідлтон?

Занепокоєння щодо Кейт виросло після повідомлень про те, що принцеса Уельська пережила операцію на черевній порожнині. Дехто з конспірологів припускав, що справжньою причиною її відсутності може бути зрада принца Вільяма. Або ж підозрювали, що операція не була вдалою.

Попри це, решту користувачів відео заспокоїло. Мовляв, якщо Кейт після операції виходить у світ, ще й носить пакунки, отже, почувається добре.

Кейт абсолютно божевільна, бо ж як можна пройти через серйозну операцію, коли про тебе ширять найогидніші чутки та теорії змови, зазнати нападок і переслідувань з боку диванних критиків, і все одно бути такою чудовою та безтурботною,

— пишуть у мережі.

От чесно, Кейт могла б підійти до когось із цих ідіотів, дати по пиці, сказати, що вона - принцеса Кейт... і вони все одно б сказали, що вона двійник чи клон, чи ще якусь кінчену божевільну конспірологію, яку понапридумували! Вона на ногах, має щасливий і здоровий вигляд... час припинити це безумство!,

— додають користувачі.

Що сталося з Кейт Мідлтон