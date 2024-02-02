Поки принцеса Уельська відновлюється після операції, відомий іспанський телеканал Fiesta поширив чутки про королівську родину. Журналістка Конча Каллеха відзначилась неперевіреною заявою.

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Іспанська журналістка поширила неправду про принцесу Уельську

Телеведуча в ефірі іспанського шоу Telecinco заявила, що Кейт Міддлтон перебувала у "великій небезпеці", а медики всіляко намагалися "врятувати її життя". Лікарям начебто довелося зробити інтубацію та ввести Кетрін у штучну кому.

Конча Каллеха заявила, що операція на черевній порожнині пройшла успішно, але викликала ускладнення, тому стан принцеси погіршився. Цю інформацію вона начебто отримала від працівника палацу конфіденційно. Плітки облетіли кілька інших популярних медіа в Іспанії до їхнього спростування: El Confidencial, La Vanguardia та La Razon.

Представники монаршої родини обурені такими заявами. Вони спростовують цю інформацію.

Це повна нісенітниця. Та журналістка не робила жодних спроб перевірити факти у родини того, що вона сказала. Це принципово повністю вигадане, і я буду використовувати тут ввічливу англійську: це абсолютно не так,

– заявив представник палацу.

Як почувається Кейт Міддлтон

17 січня Кенсінгтонський палац повідомив про госпіталізацію Кейт Міддлтон. Принцеса перенесла планову операцію на черевній порожнині. Близько двох тижнів вона провела у лікарні, її провідував чоловік принц Вільям.

29 січня Кейт Міддлтон виписали з лікарні, вона повернулась до Віндзору. Удома вона продовжить відновлення після операції. Представники сім'ї та інсайдери запевнили, що принцеса Уельська справді перенесла серйозне хірургічне втручання, але вона під наглядом спеціалістів та оточена турботою близьких.