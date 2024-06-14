Костянтин Грубич чесно відповів, чому боїться мобілізації 27-річного сина

Український телеведучий Костянтин Грубич зізнався чи має страх мобілізації до лав ЗСУ. Водночас він розповів, чому боїться за долю свого 27-річного сина.

Також знаменитість згадав і про трагічну смерть своєї доньки. За словами чоловіка, він не хоче пережити ще загибель сина.

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Костянтин поділився, що українці не мають жити в постійному страху, але наразі по-іншому не виходить. Грубич підкреслив, що боїться мобілізації свого сина Ярослава, оскільки стикнувся вже зі смертю доньки Ольги.

Поки цей процес не почався, я маю на увазі його фронт, от поки страх. Далі буде страх іншого порядку, але вже буде якась визначеність,

– зазначив телеведучий.

Водночас Костянтин немає страху за себе. Чоловікові цікавий процес мобілізації. Однак, він висловив готовність піти на фронт, якщо була б можливість вступити до ЗСУ замість сина.

Ну, знову таки, цікаво: не тому, щоб пости про це писати. А ну якщо вже так станеться, але якби був вибір: я або син, то краще вже я,

– розповів Грубич.

До того ж ведучий зізнався, що Ярослав наразі живе з ним. Попри те, що син виїхав на навчання до Польщі 10 років тому, після початку пандемії коронавірусу чоловікові довелося повернутися до України.

Костянтин Грубич про мобілізацію: дивіться відео онлайн

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