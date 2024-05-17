Костянтин Грубич зізнався, що смерть доньки – найбільша "чорна діра" в його житті. 17-річна Ольга потрапила у ДТП та кілька тижнів перебувала у комі.

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Костянтин Грубич про складний період через трагедію

Телеведучий картає себе за те, що він не пішов її зустріти того вечора. Однак Оля була дуже самостійною й запевнила, що її зустрічати не потрібно.

Коли наступного ранку лікар почав щось говорити, я ледь не втратив свідомість. А мені в цей день треба йти на знімання. Ці декілька тижнів були немов американські гірки. То є надія, то немає. Ти тут усміхаєшся, а тут Оля в комі. Перші місяці й роки були ніби в мареві якомусь,

– зізнався Костянтин Грубич.

Чи є результати розслідування

Костянтин Грубич зауважив, що наразі немає жодних результатів розслідування смерті доньки. Він не хоче підіймати документи та відновлювати пошуки, бо не бачить в цьому сенсу.

"З одного боку я маю підняти документи й поцікавитися, який стан справи. Я цього не роблю. Не хочу офіційного розчарування. Якщо вона закрита, то взагалі капець, а якщо відкрита, то все одно, що закрита. Якби був певний результат, мені б це вже повідомили. Результату немає", – повідомив ведучий.

Дружина Костянтина Грубича має іншу думку з цього приводу. Однак сам він підкреслює: важливо лише те, що доньки немає.

Шукати винного і покласти рештки ресурсу на це – не бачу в цьому конструктиву. Дружині було б краще знати хто. Якби я до цього дійшов, значить, я цю людину вб'ю або щось зроблю. А воно мені треба? Найсуттєвіше – немає доньки,

– додав Грубич.



Ольга Грубич / Фото з інстаграму Костянтина Грубича

Що відомо про трагедію