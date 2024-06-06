Зараз музикант Мирослав Кувалдін є військовослужбовцем 59-ї ОМПБр та членом "Культурного десанту". В інтерв'ю він розповів про те, що ніколи не думав, що опинеться в армії.

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Я в армію ніколи не хотів попасти, і коли я мав служити, це ще була майже радянська армія, у мене був білий квиток. Я був типу як звільнений. Я ніколи в армії себе не уявляв, але Бог такий іронічний, що може максимально тебе здивувати. Я розумію, що все те, де ми опиняємось, має якийсь резон,

– поділився Мирослав Кувалдін.

Лідер гурту The Вйо додав, що намагається все робити максимально добре, хоч і не уявляв себе у війську.

Мирослав Кувалдін про мобілізацію

Музикант поділився своїми думками з приводу мобілізації. Він закликав поміркувати про часи Другої світової війни, коли війна зачепила кожну людину.

Якщо ми хочемо виграти цю війну, то потрібно згадати ті часи й трішки зібратися. Всі помилково думають, що їх це не стосується, і їх це омине. Але рано чи пізно загарбники прийдуть і у ваші родини, і у ваші будинки, і ви уже не зможете з ними розмовляти,

– сказав Мирослав Кувалдін.

Лідер гурту The Вйо зауважив, що й економіка в країні повинна працювати. На його думку, держава має заохочувати населення відкривати бізнес, особливо той, що пов'язаний зі зброєю.