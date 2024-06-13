Про службу виконавця стало відомо у червні 2023 року. Тоді він отримав повістку, згодом пройшов ВЛК і приєднався до наступальної бригади "Рубіж".
Не пропустіть Сльози щастя, – Віталій Козловський поділився зворушливими кадрами з хрещення сина
Віталій розповів, що за цей час у нього змінилися цінності, погляди та пріоритети. Водночас чоловік пройшов військове навчання, перевівся до ЗСУ та встиг побувати на небезпечних напрямках. Також Козловський повідомив про одруження з Юлією Бакуменко, а пізніше – про батьківство.
Виконавець опублікував фото з дружиною та маленьким сином на фоні Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві. Цей кадр був зроблений після хрещення малюка Оскара. До того ж співак показав світлини з проходження ВЛК і ТЦК. Ба більше, Козловський опублікував фото з навчального полігону.
Рівно рік тому у цей день я сидів в ТЦК і підписував документ з путівкою в невідомість… (і жах). Не забуваймо, в який час живемо. Цінуймо кожну мить, проведену з рідними. Дякую, що поруч,
– поділився Віталій.
Що відомо про службу Віталія Козловського
- У червні 2023 року співак мобілізувався. Він служив у різних військових частинах.
- Артист спочатку був військовослужбовцем Національної гвардії, але згодом його перевели до ЗСУ.
- Наразі він долучився до Національного президентського оркестру Міністерства оборони України.
- Козловський ділився, що у нього посада рядового солдата і ніяких привілеїв немає.