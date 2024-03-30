До лютого 2022 року Дмитро Дікусар мав яскраву кар'єру хореографа. Утім, з початку великої війни зірка Танців з зірками проміняв паркет і софіти слави на окопи.

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Де зараз Дмитро Дікусар

Про своє рішення добровільно піти воювати Дмитро сповістив 27 лютого 2022 року, опублікувавши відео, як проходить військово-лікарську комісію.

Згодом Дікусар почав ділитися деякими моментами життя захисників на передовій, утім, із кожним наступним місяцем усе рідше виходив на зв'язок. Це були короткі повідомлення.

Зірка танцмайданчика відмовився від російської мови й перейшов на українську. Хоча й не приховує, що інколи може спілкуватися з побратимами російською, якщо є така потреба.

Дмитро Дікусар / фото з інстаграму хореографа

Відомо, що за два роки він лише кілька разів був у відпустці. Тоді Дмитро зізнався, що йому складно повернутися до звичайного цивільного життя, оскільки відчуває "на гражданці" дискомфорт.

Я бачив два різні світи. Вони ніби поряд, але між ними "прірва". Коли ви бачите військових, не опускайте очі! Привітайтесь або усміхніться. Нікому не треба, щоб ви емоціонували, достатньо просто поваги і продовження підтримки людей, що вас захищають! Тільки адресно і з розумом. Я давно усвідомив, що без помочі звичайних цивільних, ми б давно програли. Просто не втомлюйтесь і бережіть себе. Без вас нам кінець,

- коментував тоді Дікусар.

За словами Дмитра, він не шкодує, що про свій вибір повністю перейти на "військові рейки". Хоча не приховує, що втомився й інколи здають нерви. Рухатися вперед йому допомагають спогади про загиблих товаришів і віра в перемогу добра над злом. Також Дікусар якось зізнався, що сумує за своєю улюбленою справою – танцями. У такі миті він дозволяє собі затанцювати на лінії оборони.

Дмитро Дікусар / фото з інстаграму хореографа

Хореограф не раз зазначав, що має намір бути на фронті аж до самої перемоги. А після закінчення війни він не хоче виїжджати за кордон. У його планах займатися відбудуванням післявоєнної України.

Де саме знаходиться 38-річний Дмитро, він не повідомляє.