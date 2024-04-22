Спільне горе об'єднало: онкохвора Кейт Міддлтон зблизилась з одним із членів королівської сім'ї
Джерело:INTOUCH WEEKLY
Кейт Міддлтон хворіє на рак. Виявилося, що цей складний діагноз допоміг їй покращити стосунки з Чарльзом III, якому теж діагностували онкологію. Інсайдери стверджують, що вона ставиться до нього як до батька, а не як до короля.
Вони проводять час разом. Відтак, джерела вважають, що Її Високість стала для Його Величності дочкою, якої в нього ніколи не було.
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Що відомо про стосунки Кейт Міддлтон і Чарльза III
Інсайдери кажуть, що принцеса Уельська проводить все більше часу з королем, намагаючись відволікти його і підняти його бойовий дух.
Він дуже любить природу, і якщо вона бачить щось або місце, куди вони можуть піти разом, коли їм захочеться, вона ділиться цим з ним. Завжди просить маму приготувати додаткову їжу і для Чарльза,
– поділилися джерела.
Інсайдери переконують, що між королем і принцесою Уельською є дуже теплі та довірливі стосунки.
Вона ставиться до нього як до батька, а не як до короля, і він це цінує. Вона часто йому дзвонить. Між ними встановився особливий зв'язок. Кейт, безумовно, дочка, якої у нього ніколи не було,
– додали джерела, близькі до королівської родини.
Що відомо про здоров'я Кейт Міддлтон і короля Чарльза III
- 17 січня Букінгемський палац повідомив про те, що в 70-річного монарха рак. Як згодом зазначив прем'єр-міністр Великої Британії, хворобу діагностували на ранній стадії.
- Водночас 22 березня стало відомо про онкологію Кейт Міддлтон. Принцеса Уельська тоді опублікувала відеозвернення, в якому заявила, що зараз проходить хімієтерапію. Цікаво, що цей ролик навіть вважали фейковим.
- Тут слід зазначити, що фейкові новини були й про короля. В інтернеті поширювалася неправдива інформація про смерть Чарльза, ймовірно, через приспущення прапорів на урядових будівлях, що є традиційною ознакою смерті глави держави. Плутанини додали російські телеграм-канали, які поширили фальшиве зображення, що свідчило про "смерть" 75-річного монарха. Однак посольство Великої Британії в Україні оперативно спростувало ці заяви. Наступного дня, 19 березня, Букінгемський палац опублікував свіжі фотографії, на яких Його Величність спілкується з ветеранами Корейської війни, розвіявши будь-які чутки про його смерть.
- Зазначимо, у зв'язку з лікуванням ні Кейт, ні Чарльз не відвідали щорічну церемонію Великого четверга. Обов'язок монарха тоді виконала королева Камілла. Водночас Його Величність був на Великодній святковій службі в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Міддлтон з чоловіком та дітьми не з'явилися тоді на публіці.