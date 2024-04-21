Цікаво, що у своїх соцмережах королівське подружжя ніяк не натякало на проблеми у шлюбі. Ба більше, пара демонструвала тільки любов один до одного.

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Принц Греції Ніколаос та принцеса Тетяна розлучаються

Його та Її Високості не повідомили причину розриву. Однак, вони домовилися залишитися у дружніх стосунках.

Обидва висловлюють тяжкість цього рішення, глибоку вдячність і повагу, яку вони відчувають одне до одного, а також любов, з якою вони йшли всі ці роки. Ці ж цінності поваги та розуміння ляжуть в основу їхніх стосунків у майбутньому, стосунків глибокої та щирої дружби. Вони продовжуватимуть жити та активно працювати в Греції, де обидва почуваються як вдома,

– заявила королівська родина.



Принц Ніколаос та принцеса Тетяна / Фото Getty Images

Що відомо про шлюб принца Ніколаоса та принцеси Тетяни