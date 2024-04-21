Цікаво, що у своїх соцмережах королівське подружжя ніяк не натякало на проблеми у шлюбі. Ба більше, пара демонструвала тільки любов один до одного.
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Принц Греції Ніколаос та принцеса Тетяна розлучаються
Його та Її Високості не повідомили причину розриву. Однак, вони домовилися залишитися у дружніх стосунках.
Обидва висловлюють тяжкість цього рішення, глибоку вдячність і повагу, яку вони відчувають одне до одного, а також любов, з якою вони йшли всі ці роки. Ці ж цінності поваги та розуміння ляжуть в основу їхніх стосунків у майбутньому, стосунків глибокої та щирої дружби. Вони продовжуватимуть жити та активно працювати в Греції, де обидва почуваються як вдома,
– заявила королівська родина.
Принц Ніколаос та принцеса Тетяна / Фото Getty Images
Що відомо про шлюб принца Ніколаоса та принцеси Тетяни
- 25 серпня 2010 року пара одружилася в соборі Айос-Ніколаос на острові Спеце у Греції. До того ж їхнє весілля називали подією року, попри спокійне святкування. Гостями заходу були кронпринцеса Вікторія та принц Швеції Даніель, майбутні король Іспанії Філіп VI та королева Летиція і майбутні король Нідерландів Віллем-Олександр і королева Максима.
- Різниця у віці між чоловіком та жінкою складає 11 років, тобто Ніколаосу 54 роки, а Тетяні – 43.
- Водночас у пари не має дітей, однак принцеса Тетяна має племінницю та племінника, чому дуже щаслива.