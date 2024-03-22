42-річна Кейт Міддлтон розповіла про свій стан здоров'я у відеозверненні. Найперше вона подякувала за всі чудові повідомлення та побажання.

До слова Зрада принца Вільяма, невдала операція чи реабілітація: усі версії "зникнення" Кейт Мідлтон

Кейт Міддлтон хворіє на рак

Принцеса Уельська зізналась, що кілька останніх місяців були украй складними для всієї сім'ї. Вона повідомила, що в січні перенесла операцію на черевній порожнині. Тоді здавалося, що рак не торкнеться її стану здоров'я.

Післяопераційні тести виявили у неї онкологічне захворювання.

Це, звичайно, стало величезним шоком, і ми з Вільямом робили все можливе, щоб зберегти приватність заради нашої молодої сім'ї,

– розповіла принцеса Уельська.

Відеозвернення Кейт Міддлтон:

Принцеса Кетрін зауважила, що розпочала лікування. Вона почувається добре та з кожним днем стає сильнішою. Її Високість не стала уточнювати, про який саме тип раку йде мова. Кейт перебуває на ранніх стадіях лікування. Це профілактична хімієтерапія.

Особливо складним для сім'ї було розповісти про захворювання дітям. Зараз вони, а також принц Вільям, є підтримкою для принцеси.

Нам знадобився час, щоб пояснити все Джорджу, Шарлотті та Луї так, як їм це зручно, і запевнити їх, що зі мною все буде добре. Те, що Вільям поруч зі мною, також є чудовим джерелом розради та заспокоєння. Як і кохання, підтримка й доброта, яку виявляють так багато з вас. Це так багато значить для нас обох,

– додала принцеса Уельська.

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