Вони проводять час разом. Відтак, джерела вважають, що Її Високість стала для Його Величності дочкою, якої в нього ніколи не було.

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Що відомо про стосунки Кейт Міддлтон і Чарльза III

Інсайдери кажуть, що принцеса Уельська проводить все більше часу з королем, намагаючись відволікти його і підняти його бойовий дух.

Він дуже любить природу, і якщо вона бачить щось або місце, куди вони можуть піти разом, коли їм захочеться, вона ділиться цим з ним. Завжди просить маму приготувати додаткову їжу і для Чарльза,

– поділилися джерела.

Зауважимо, Керол Міддлтон мешкає з ними.

Інсайдери переконують, що між королем і принцесою Уельською є дуже теплі та довірливі стосунки.

Вона ставиться до нього як до батька, а не як до короля, і він це цінує. Вона часто йому дзвонить. Між ними встановився особливий зв'язок. Кейт, безумовно, дочка, якої у нього ніколи не було,

– додали джерела, близькі до королівської родини.

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