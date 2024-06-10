Ірина Горова назвала імена артистів, які приносять їй найбільший дохід
Джерело:Аліна Доротюк
Продюсерка Ірина Горова відверто розповіла, хто з артистів їй приносить найбільший дохід у плані дистрибуції. До того ж зірка зізналася, на яких умовах співпрацює із загадковою співачкою Klavdia Petrivna.
Нещодавно продюсерка поділилася, що наразі з Потапом немає нічого спільного, окрім сина Андрія. Тому, вона закликала журналістів не підписувати її як "ексдружину репера".
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За словами Горової, найуспішнішими артистами, пісні яких мають найбільшу кількість прослуховувань, є Надя Дорофєєва та Klavdia Petrivna. Втім, деякі люди й не знали про співпрацю Ірини з інкогніто-співачкою.
Виявляється, контракт підписаний між лейблом співачки NEBO Music та продюсеркою. Він безпосередньо займається створенням пісень і музичного матеріалу, а Ірина з компанією Pomitni допомагає з дистрибуцією.
Ми їх партнери з погляду дистрибуції. І це нормально. Це послуга на ринку, яка існує для лейблів, щоб вони займалися створенням матеріалу як продюсерський центр, а ми їм допомагали дистрибувати якісну музику,
– запевнила продюсерка.
Також Горова зізналася, що є лейбли, співпрацю з якими вона не афішує. Продюсерка поділилася, що це звичайна практика.
Ірина Горова про найуспішніших артистів: дивіться відео онлайн
Коли Klavdia Petrivna вийде на сцену
- 30 серпня відбудеться перший сольний концерт артистки у Палаці Спорту. Перші 1000 квитки розкупили за 22 хвилини. Ба більше, усі місця на виступ співачки були продані за дев’ять днів.
- Шалений ажіотаж спричинив перегляд рішення команди виконавиці щодо потреби у другому концерті. Так, 31 серпня Klavdia Petrivna виступить ще раз. Локація – Палац Спорту.
- Обидва концерти Klavdia Petrivna матимуть благодійний характер. В анонсах вказано, що частина коштів піде на потреби українських захисників і захисниць.
- Цікаво, що артистка з’явилася на шоу Жені Яновича, але не фізично. Анонімна співачка створила джингл для українського розважального шоу. Тепер її голос звучатиме на початку кожного нового випуску "20:23"