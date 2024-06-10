Ірина Горова назвала імена артистів, які приносять їй найбільший дохід

Продюсерка Ірина Горова відверто розповіла, хто з артистів їй приносить найбільший дохід у плані дистрибуції. До того ж зірка зізналася, на яких умовах співпрацює із загадковою співачкою Klavdia Petrivna.

Нещодавно продюсерка поділилася, що наразі з Потапом немає нічого спільного, окрім сина Андрія. Тому, вона закликала журналістів не підписувати її як "ексдружину репера".

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За словами Горової, найуспішнішими артистами, пісні яких мають найбільшу кількість прослуховувань, є Надя Дорофєєва та Klavdia Petrivna. Втім, деякі люди й не знали про співпрацю Ірини з інкогніто-співачкою.

Виявляється, контракт підписаний між лейблом співачки NEBO Music та продюсеркою. Він безпосередньо займається створенням пісень і музичного матеріалу, а Ірина з компанією Pomitni допомагає з дистрибуцією.

Ми їх партнери з погляду дистрибуції. І це нормально. Це послуга на ринку, яка існує для лейблів, щоб вони займалися створенням матеріалу як продюсерський центр, а ми їм допомагали дистрибувати якісну музику,

– запевнила продюсерка.

Також Горова зізналася, що є лейбли, співпрацю з якими вона не афішує. Продюсерка поділилася, що це звичайна практика.

Ірина Горова про найуспішніших артистів: дивіться відео онлайн

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