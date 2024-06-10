До того ж Ірина закликала ЗМІ перестати представляти її як колишню дружину Потапа. Горова наголосила, що окрім цього статусу, має власну компанію, до якої репер ніяк не причетний.

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Продюсерка зазначила, що прагне розуміння від журналістів, які пишуть про неї. Вона вкотре зауважила, що є окремою особистістю, яка тепер не має нічого спільного, крім дитини, з Потапом.

Я ще продюсерка, в мене є компанія, я роблю багато чого, мене звати Ірина Горова. А це просто журналістська практика для того, щоби можна було більше хештегів написати,

– запевнила Ірина.

Водночас Горова підкреслила, що спілкується з репером у межах батьківства. Експодружжя має 15-річного сина Андрія, якого спільно виховують.

Ірина Горова про підпис "ексдружина Потапа": дивіться відео онлайн

Як Ірина Горова ставиться до Потапа

Зірка зазначила, що навіть сфери діяльності з Потапом у неї відрізняються. Так, репер орієнтується на іноземну аудиторію, а продюсерка – на українську.

До того ж Горова поділилася, що не є відповідальною за слова та вчинки колишнього. Втім, вона може написати йому в особисті повідомлення про своє бачення скандалів з його участю.

Водночас продюсерка хоче колись побачити заголовки ЗМІ про Потапа, як про "ексчоловіка Горової".