Після першої появи артистки на публіці у мережі все активніше обговорюють, ким насправді є Klavdia Petrivna. Вже зовсім скоро ми дізнаємося, хто приховується за цим іменем.

До слова Klavdia Petrivna вперше вийшла на публіку: хто може ховатись під маскою загадкової артистки

Стартував продаж квитків на концерт Klavdia Petrivna

Поява на концерті Артема Пивоварова стала своєрідною репетицією для артистки перед першим сольним виступом для своїх шанувальників. 30 серпня цього року Klavdia Petrivna виступить у "Палаці спорту" в Києві. Вже стартував продаж квитків на концерт.

В анонсі до виступу мовиться про те, що співачка нарешті "готова розкрити всі карти".

Ціна квитків на концерт Klavdia Petrivna

Вартість стартує від 499 гривень, це місця останнього ряду секцій, позначених фіолетовим кольором. Водночас ціна квитків тут варіюється до 1049 гривень.

У блакитних секціях ціна від 1249 до 1749 гривень.

У малиновій сягає 7499 гривень.

У першій фан-зоні ціна складає 949 гривень, а в другій – 699 гривень.

Водночас через шалений ажіотаж треба вистояти в електронній черзі. Також зазначено, що перші 1000 квитків розпродали за 22 хвилини.

Концертний зал виступу Klavdia Petrivna / Скриншот з concert.ua

Клавдія Петрівна протягом року тримала свою особистість у секреті та нарешті готова розкрити всі карти. Хто вона?

– йдеться в анонсі концерту.



Стартував продаж квитків на концерт Klavdia Petrivna / Скриншот з concert.ua

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