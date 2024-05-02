Співачка Klavdia Petrivna вперше виступить сольно на великій сцені 30 серпня у Києві. Майже всі квитки на цей концерт розкупили за 9 днів.
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Klavdia Petrivna анонсувала другий концерт
Через шалений ажіотаж та увагу до її імені артистка вирішила дати фанам ще один шанс. Та анонсувати другий сольний виступ, що також планує відбутися у київському "Палаці спорту" наступного дня – 31 серпня. Ціна квитка стартує від 1099 гривень.
Klavdia Petrivna виступить з ще одним концертом / Фото з інстаграм-сторіз
Водночас ще можна скористатися шансом та придбати останні квитки на перший ексклюзивний виступ 30 серпня.
Обидва концерти Klavdia Petrivna матимуть благодійний характер. В анонсах вказано, що частина коштів піде на потреби українських захисників та захисниць. Наразі більше деталей не повідомляють.
Перший концерт Klavdia Petrivna
- Klavdia Petrivna не так давно вперше виступила на великій сцені. Це сталося на сольних концертах Артема Пивоварова, де вони представили пісню "Барабан".
- Згодом артистка анонсувала дебютний сольний концерт у Києві на 30 серпня. 24 квітня о 14:00 стартував продаж квитків, вартість яких варіювалася від 500 до 7500 гривень. Через шалений ажіотаж багатьом довелося стояти в електронній черзі, перші 1000 квитків розпродали за 22 хвилини.