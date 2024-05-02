Співачка Klavdia Petrivna вперше виступить сольно на великій сцені 30 серпня у Києві. Майже всі квитки на цей концерт розкупили за 9 днів.

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Klavdia Petrivna анонсувала другий концерт

Через шалений ажіотаж та увагу до її імені артистка вирішила дати фанам ще один шанс. Та анонсувати другий сольний виступ, що також планує відбутися у київському "Палаці спорту" наступного дня – 31 серпня. Ціна квитка стартує від 1099 гривень.



Klavdia Petrivna виступить з ще одним концертом / Фото з інстаграм-сторіз

Водночас ще можна скористатися шансом та придбати останні квитки на перший ексклюзивний виступ 30 серпня.

Обидва концерти Klavdia Petrivna матимуть благодійний характер. В анонсах вказано, що частина коштів піде на потреби українських захисників та захисниць. Наразі більше деталей не повідомляють.

Перший концерт Klavdia Petrivna